Praha Výbušné zařízení, které explodovalo ve Vrběticích, se mohlo do Česka dostat prostřednictvím dvou agentů ruské vojenské rozvědky GRU s diplomatickým krytím, kteří přiletěli do Maďarska z Moskvy. V rozhovoru pro televizi ČT24 to řekl šéf investigativní skupiny Bellingcat pro Rusko Christo Grozev. Do operace se tak podle něj zapojilo nejméně osm lidí. Speciální jednotka GRU 29155, která je z výbuchu podezřelá, je podle Grozeva zřejmě rozpuštěná.

Ministerstvo obrany odmítlo, že byl ve Vrběticích skladován zakázaný materiál, jak tvrdí Rusko Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu 17. dubna informovali o důvodném podezření, že za dvěma výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byla GRU. Při explozích zemřeli dva čeští občané, škody byly vyčísleny na zhruba jednu miliardu korun. Rusko odmítá, že by se na explozích podílelo.

Skupina Bellingcat a týdeník Respekt už dřív uvedly, že za výbuchy ve Vrběticích bylo nejméně šest agentů GRU včetně velitele komanda 29155, jehož členové mimo území Ruska provádějí násilné akce. Podle Grozeva další dva příslušníci stejné jednotky, kteří používali jména Kalinin a Kapinos, v době nasazení agentů v Česku přiletěli do Budapešti přímou linkou z Moskvy. „Podle naší teorie, kterou stále ověřujeme, přivezli s sebou právě tito dva lidé sofistikované výbušné zařízení v kufříku na palubě letadla. Jak víme, zavazadla diplomatů nepodléhají kontrolám. Celkem se tedy do české operace zapojilo nejméně osm lidí,“ řekl Grozev. Jednotka 29155 měla podle Grozeva kolem 30 lidí. „Jednotka 29155 je podle našeho zjištění zřejmě rozpuštěná. GRU pravděpodobně teď cvičí nové členy, ale každopádně ti stávající už nejsou aktivní,“ řekl Grozev. Kroky některých bývalých členů komanda podle něj vedly do vrcholných pozic v ruské exekutivě. Mezi agenty GRU, kteří jsou z podílu na vrbětických explozích podezřelí, jsou také Anatolij Čepiga s Alexandrem Miškinem, které Británie podezřívá z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018.

‚Absurdní,‘ řekl Putin v telefonátu Macronovi k českému obvinění Ruska v kauze Vrbětice Česko kvůli informacím o zapojení GRU do vrbětických výbuchů vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva vzápětí označila za nežádoucí osoby 20 pracovníků českého velvyslanectví. Později české ministerstvo zahraničí informovalo o nuceném odchodu desítek dalších pracovníků ruské ambasády z Česka do konce května. Rusko následně oznámilo, že chce srovnat i počet místních zaměstnanců velvyslanectví v Praze a Moskvě.