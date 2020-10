Podle ministra Prymuly se s praktiky jedná o projektu celoplošného testování obyvatel

Praha S praktickými lékaři se podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) jedná o projektu testování v podstatě všech obyvatel ČR. Mohlo by odhalit 90 až 93 procent všech nakažených, řekl Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády. V současné době je podle něj nakažených mnohonásobně víc, než se podaří odhalit testováním. Ve středu testy prokázaly více než 5000 pozitivních případů.

„V posledních dvou dnech jsme velmi intenzivně jednali o velmi ambiciózním projektu, kterým je protestování v podstatě všech obyvatel České republiky,“ řekl Prymula. Nepoužívaly by se PCR testy, ale testy takzvanně antigenní, které není nutné provádět v laboratoři.



„Pokud se projekt podaří, tak si dovedu představit, že by to s nějakým odstupem 14 dnů bylo možné,“ dodal. Musí se to ale důkladně připravit, protože není možné lidi testovat po delší čas. Je podle něj ale potřeba zabezpečit dostatek testů.