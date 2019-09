Podle průzkumu mají senioři strach z chřipky, o očkování ovšem uvažují méně

PRAHA Kolem 60 procent seniorů má podle průzkumu agentury ppm factum strach z chřipky a jejích následků. Zkušenost se silnou chřipkou v posledních deseti letech mají dvě třetiny z nich. O očkování, které je nad 65 let věku hrazeno z veřejného pojištění, uvažuje ale jen třetina. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sanofi, která vyrábí jednu z očkovacích vakcín Vaxigrip. Druhou, Influvac, vyrábí firma Mylan.

Častěji o očkování uvažují ti senioři, kteří žijí aktivním životem, věnují se svým koníčkům, sportu a jezdí na dovolené. Zvažují ho také ti, kdo si chřipkou v uplynulých letech prošli. „Dvě třetiny dotazovaných starších 70 let si navíc uvědomuje, že chřipka může mít neblahé zdravotní následky. Mezi seniory mladšími 70 let je to polovina,“ uvedl ředitel komunikace Sanofi Libor Kytýr.



Motivací pro očkování je pro ně nejčastěji snaha snížit riziko přenosu nemoci na okolí nebo obava z vážných zdravotních komplikací. Senioři jsou častěji ti, kteří kvůli vážnému případu chřipky končí na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v České republice praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996 tisíc lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo.

Odborníci doporučují očkování zejména rizikovým skupinám, jako jsou senioři, pacienti s chronickými nemocemi nebo zdravotníci. Očkovat proti chřipce se v Česku nechává každoročně jen asi pět až deset procent dospělých a pět procent dětí, což je jeden z nejhorších podílů v Evropě.

Z veřejného zdravotního pojištění je očkování hrazeno lidem nad 65 let nebo se závažnými nemocnice srdce, cév, ledvin nebo diabetikům. Pojišťovna ho hradí také lidem v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Očkování ostatních stojí přibližně 500 korun, zdravotní pojišťovny na něj přispívají jako na jeden z benefitů z fondu prevence.