Prymula: Čísla jsou opět poměrně vysoká. Lidem by zakázal pohyb dál než 15 kilometrů od domova

Praha Počty nových případů covidu-19 v posledních dnech ukazovaly pokles, teď se ale podle exministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zhoršily. Sobotní čísla jsou opět poměrně vysoká včetně podílu pozitivity, řekl v neděli v pořadu Partie TV Prima.

Prymula dodal, že opatření jsou už poměrně přísná, jeho návrh na omezení vycházení na 15 kilometrů od domova ale vláda nepřijala. Před Vánoci podle něj uškodilo otevření škol.



V sobotu testy ukázaly 8406 nově pozitivních osob, proti minulé sobotě jich přibylo o 3400. „To číslo zase příliš příznivé není, pozitivita je zase přes 40 procent a na sobotu je poměrně vysoké,“ uvedl Prymula.

Podle něj současnou situaci způsobilo už rozvolnění opatření na začátku prosince včetně otevření škol před Vánocemi. „Mělo to podle mě nulový dopad z hlediska vzdělávání, ale velký z hlediska nakažení se. Přes Vánoce se to kultivovalo v rodinách,“ dodal.

Dostatečná podle něj nejsou ani současná opatření, protože s časem ztrácejí na síle. „Nemohou stačit, abychom zkompenzovali nárůst pozitivních v populaci,“ dodal. Otočit vlnu epidemie podle něj trvá dva, spíše tři týdny. Řekl, že každé zpoždění podle něj prodlouží čas, který bude třeba na zvládnutí epidemie.



Podle předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) lidé ale vládě nevěří, opatření považují za nelogická a trvají už příliš dlouho. Rozvolňování opatření by podle něj mělo běžet logicky. „Podle mého není šťastné otevírat zároveň obchody i restaurace, protože restaurace jsou epidemiologicky mnohem větší riziko,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje.

„Vyčerpali jsme skoro celou škálu opatření,“ dodal Prymula. Vláda v současné době připravuje úpravy opatření, které by některé kulturní či sportovní akce umožnilo, kdyby pořadatelé požadovali negativní výsledek testu na covid. To doporučuje i Prymula, podle něj by se mělo testovat mnohem víc, zhruba 200 000 testů denně.

V posledních dnech je provedeno kolem 40 000 testů PCR a 25 000 testů antigenních. Zvážit by se podle bývalého ministra zdravotnictví mohlo také to, jestli by nešlo ušetřit zdravotníky na tom, že by antigenní test vyhodnocovali poučení laici.



Ani očkování podle Prymuly nebude znamenat, že nebude nutné nosit roušky. Zatím podle něj nejsou hotové studie o tom, zda očkovaní lidé mohou virus šířit na své okolí. „Roušky se ještě nějakou dobu budou používat v období, kdy tady ještě nebude tak vysoká proočkovanost,“ dodal.

Prymula řekl, že prosazoval omezení podobné jako v Německu, které by lidem zakazovalo se pohybovat dál než 15 kilometrů od domova. Podle něj by vyřešilo situaci na horách. Rizikový není samotný sport, ale aktivity a setkávání kolem něj. „Chápu, proč lidé chtějí do hor. Ale ať nechodí všichni na jeden svah a do stejných středisek,“ dodal.