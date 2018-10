Podmíněné tresty pro policisty zasahující proti vražedkyni Sudků platí

PRAHA Podmíněné tresty, které obvodní soud uložil dvěma policistům, co zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na pražském Újezdě, jsou pravomocné. Sdělila to místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová. Sudků se předloni v kavárně pokusila uškrtit mladou dívku. Policisté se podle soudu dopustili maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Oba vinu odmítali.

Proti rozsudku se neodvolal ani státní zástupce, ani obžalovaní, kteří se tohoto práva vzdali přímo v soudní síni. Podle Šindelářové sice odvolání kvůli chybějícímu výroku o náhradě škody podali poškození, ti ho ale počátkem října vzali zpět. „Řízení je tak pravomocně skončené,“ uvedla Šindelářová.



Sudků nechali policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek před dvěma lety po incidentu převézt do psychiatrické léčebny, lékařům ale podle obžaloby nepředali o útoku informace, a Sudků tak z léčebny o dva týdny později propustili. Ve stejný den zavraždila žena trpcí nekrofilním a útočným sadismem jinou ženu v obchodním centru na Smíchově.

Soud policisty na konci srpna potrestal osmiměsíčními podmínkami s rok a půl dlouhou zkušební dobou. Státní zástupce u soudu zdůraznil, že činnost policistů nemá přímou souvislost s následnou vraždou. V tom mu dala částečně za pravdu i soudkyně Helena Králová, která nicméně doplnila, že některé „spojující body“ existují.

Policisté byli původně obžalováni ze zneužití pravomoci úřední osoby, za které hrozí až pět let vězení nebo zákaz činnosti, činu by se museli podle trestního zákoníku dopustit alespoň v nepřímém úmyslu. Podle Králové se to nestalo. „Jednalo se o vědomou nedbalost. Nesplnili úkoly, které jsou stanoveny zákonnými normami. Jsou zde dány kroky, které má policejní hlídka učinit, a k tomu ze strany obžalovaných nedošlo,“ řekla při vynášení rozsudku soudkyně. Zatímco u nepřímého úmyslu je pachatel srozuměn s tím, že může způsobit porušení zákonného právního zájmu, u vědomé nedbalosti spoléhá na to, že k takovému porušení nedojde.

Změnu právní kvalifikace navrhl obhájce policistů Eduard Bruna ve své závěrečné řeči. Státní zástupce Michal Muravský pro policisty navrhl dvouletý zákaz činnosti v policejních sborech. Ten by ale podle soudkyně byl nepřiměřeně přísný. Protože byli muži odsouzeni pouze za nedbalostní trestný čin, mohou u policie dále pracovat.