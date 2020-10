Podmínka autorovi nenávistného komentáře pod fotkou prvňáků platí. Krajský soud zamítl odvolání

Výběr případů lidí odsouzených za nenávistné výroky na sociálních sítích: Kauza kolem výroků na adresu školáků z Teplic začala na podzim 2017. Lokální vydání Deníku zveřejnilo na webu i v tištěném vydání v rámci seriálu snímků prvňáků i fotografie dětí z teplické školy, včetně třídy, do níž chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Fotka se poté objevila i na sociálních sítích, diskusi Vítězslav Kroupa komentoval na facebooku větami: "Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej že Tě to nenapadlo!!!"

Okresní soud v Teplicích loni Kroupu viny zprostil, odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil případ do Teplic. Letos v červenci teplický soud napodruhé potrestal autora komentářů podmíněným trestem na 16 měsíců s odkladem na tři roky. Kroupa se proti rozsudku odvolal. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes odvolání zamítl.

V případu nenávistných komentářů na adresu školáků padly i další verdikty. Policie vedle Kroupy obvinila z rasově motivovaného přečinu také muže z Frýdecko-Místecka a 26letou ženu z Tachova. Stíhání muže státní zástupce následně podmíněně zastavil. Ženě tachovský okresní soud v září 2018 uložil osmiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 1,5 roku a pokutu 20.000 korun.

Několik rozsudků padlo v poslední době i za komentáře, které se týkaly schvalování loňského teroristického útoku na Novém Zélandu. Zemřelo při něm pět desítek lidí. Letos v červenci odešel od krajského soudu v Plzni s tříletým podmíněným trestem Jiří Kantor. Kantor na svém facebookovém profilu sdílel článek o střelbě ve městě Christchurch a připsal komentář: "Za mě určitě pěkně provedená práce". V září odvolací soud trest potvrdil.

Leoši Machálkovi z Prahy, který svým komentářem na internetu pochválil teroristického útočníka z Christchurche (mimo jiné napsal, že střelec je "borec"), soud v červnu uložil rovněž tříletý podmíněný trest. V září mu odvolací soud trest snížil na dvouapůlletou podmínku se zkušební dobou čtyři roky.

Počátkem června pražský městský soud uložil Renátě Pelikánové za výroky na facebooku dvouletý podmíněný trest. "Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují," napsala a dodala, že muži děkuje za jeho odvahu. Soud ji uznal vinnou z podpory a propagace terorismu. Trest je pravomocný.

Za schvalování útoku na Novém Zélandu uložil pražský městský soud v červnu ještě další podmíněný trest. "Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce," napsal Václav Klestil na facebooku pod článek Hospodářských novin. Soud mu vyměřil tříletou podmínku. Padesátiletý Klestil se odvolal, odvolací soud v srpnu trest potvrdil.

K mediálně známým případům, které se týkají výroků na facebooku, patří kauza bývalého poslance za Věci veřejné Otto Chaloupky. V září 2014 byl odsouzen za výroky na adresu Romů v souvislosti s jejich útokem na manželský pár v Duchcově na Teplicku k podmíněnému půlročnímu trestu vězení. Verdikt nezvrátil ani u Ústavního soudu. Chaloupka ještě jako poslanec na svém profilu kritizoval snahu romského předáka uvedený útok bagatelizovat. "Lidi jsou na hraně a ještě pár takovýchto cikánských provokací a začne mazec. A pak je neochrání ani těžkooděnci," uvedl mimo jiné.

Ústecký soud potrestal v červnu 2017 deseti měsíci vězení s podmíněným odkladem na dva roky Evu Muzikářovou, matku v lednu 2017 zmizelé dívky, za propagaci nacismu. Žena vystupovala na facebooku pod přezdívkou milenky Adolfa Hitlera Evy Braunové a sdílela nacistické příspěvky.

V srpnu 2017 potrestal kladenský okresní soud studenta Davida Šmída, který nenávistně reagoval na příspěvek zpěváka Radka Bangy na jeho facebookovém profilu. Šmíd reagoval na zpěvákovu kritiku ocenění kontroverzní skupiny Ortel v anketě Český slavík. Za přečin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dostal mladík 100 hodin veřejně prospěšných prací.

V jiné kauze potrestal Okresní soud v Prostějově v lednu 2018 podmínkou Aleše Rozsívala za rasově motivované výhružky Bangovi. Xenofobní a rasově motivované komentáře plné vulgarismů umístil taktéž na zpěvákův facebookový profil. Vyhrožoval mu smrtí, "plynovou sprchou" či uranovými doly.