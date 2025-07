Autor: Lidovky.cz , ČTK

14:17 , aktualizováno 14:17

Středozemní moře je letos v důsledku klimatických změn rekordně teplé. Citelné změny to přináší nejen do života obyvatel Středomoří. Podle klimatologa Aleše Fardy z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR - CzechGlobe to může pro střední Evropu znamenat hrozbu katastrofálních záplav. „Velmi teplé Středozemní moře je pro povodně podmínka nutná, ne však postačující,“ vysvětlil.