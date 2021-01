Podnikatelé v úpadku budou moci čerpat kompenzační bonus. Zpětně dostanou až 500 korun denně, schválila sněmovna

Praha Podnikatelé v úpadku budou zřejmě moci čerpat příspěvek na podnikání postižené dopady pandemie, takzvaný kompenzační bonus, 500 korun denně, a to zpětně. Umožnit jim to má změna zákona, kterou v pátek ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Nyní ji musí ještě projednat Senát. Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Rozšíření okruhu příjemců umožnil podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) předběžný souhlas Evropské komise, která to předtím odmítala.

Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy pomoci proti dopadům pandemie. O příspěvek budou moci osoby v úpadku žádat zpětně, a to do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Poslanci na návrh svého kolegy Jana Volného (ANO) rozšířili okruh důvodů, pro které je možné žádat o příspěvek. Půjde třeba o případy, kdy kadeřnice nemůže poskytovat své služby v nemocnicích nebo zařízeních sociální péče, protože v nich kvůli pandemii platí zákaz vstupu.