Podoba koalice v Ostravě se na poslední chvíli změnila. Tvoří ji ANO, Piráti a lidovci

Koaliční smlouvu v Ostravě ve čtvrtek podepsali ANO, Piráti a lidovci. Primátorem bude opět Tomáš Macura (ANO). Koalice má v zastupitelstvu 29 křesel z 55. Novinářům to řekli zástupci koaličních stran. Podoba magistrátní koalice se tak na poslední chvíli změnila. Původně se na ní dohodli vítězní ANO, lidovci, druhé hnutí Ostravak a ODS.

Místo dosavadních 11 bude mít rada devět členů, z toho tři neuvolněné. Kromě Macury, který bude mít na starosti i finance a dopravu, bude mít ANO náměstka Radima Babince (majetek a veřejné zakázky) a náměstkyně Kateřinu Šebestovou (životní prostředí a IT) a Zuzanu Bajgarovou (investice, územní plán). Neuvolněnými radními za ANO budou Martin Bednář a Karel Malík. Za Piráty bude náměstkyní která bude mít na starosti školství a sport, Andrea Hoffmannová a neuvolněným radním David Witosz. Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) bude náměstkem pro kulturu a sociální věci.



„Programové priority jsou pokračování v realizaci strategického plánu města Ostravy, je to důraz na bezpečnost, na životní prostředí a na architekturu, urbanismus, na podporu bydlení,“ řekl Macura. Koalice chce zavést i novinky: funkční mezirezortní projektové řízení, aby zrychlila investiční výstavbu, a funkci městského architekta nebo institut městského plánování.

Původní plán byla koalice s ODS a Ostravakem

Macura připomněl, že po volbách a už i před nimi deklaroval, že cílem bude pokračování v dosavadní koalici, tedy ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. „Jednání jsme začali vést hned první den po volbách, nicméně do dneška, a je to téměř už tři týdny, jsme nebyli schopni se dohodnout na detailech spolupráce, tím spíš, že některé strany do toho začaly spojovat řešení na magistrátu s řešením na centrálním městském obvodě,“ řekl ve čtvrtek Macura.



Proto podle něj ANO začalo vyjednávat i s Piráty a došlo k závěru, že kromě lidovců se s nimi v programových prioritách shodnou asi nejvíce ze všech stran. V úmyslu tak měl podepsat čtyřkoalici ANO, Ostravak, Piráti a KDU-ČSL. „Ukázalo se nicméně, že mezitím vznikl silný dvojblok hnutí Ostravak a ODS, který vyústil do neochoty obou partnerů v jednání pokračovat nebo k podpisu koaliční smlouvy se připojit,“ řekl Macura.

Proto se ANO, Piráti a lidovci rozhodli, že uzavřou jen trojkoalici, řekl. Nevyloučil ale, že by ještě mohli čtvrtého člena přibrat. „Jsme si jisti, že zvládneme ve třech celé volební období, ale nezavíráme se,“ řekl Macura. Rada by se podle něj mohla i znovu rozšířit na 11 míst.

Macura: Neustále jsme ustupovali

Nechtěl komentovat jednání s Ostravakem, která podle něj byla nejsložitější. „Musím říct, že kdyby se splnilo jenom to, na čem jsme byli domluveni včera o půl osmé večer, tak dneska koalice je podepsaná ve čtyřech. Musím jednoznačně říct, že jsme to byli my, kteří tři týdny kontinuálně ustupovali novým a novým požadavkům,“ řekl Macura.



Dodal, že dál už ustupovat nechtěl. „Jestli je schopen někdo se spojit se svým úhlavním nepřítelem, jestli pan (Lukáš) Semerák (Ostravak) je schopen se spojit s panem (Miroslavem) Svozilem (ODS), proti kterému, říká, že vstoupil do politiky, tak v politice je možné úplně všechno,“ řekl Macura.

Nevyloučil, že ohledně ODS hrála roli i situace v Brně, kde občanští demokraté nakonec přes původní domluvu uzavřeli koalici bez ANO. „Jestli mně někdo bude dneska vyčítat, že jsme někoho obešli nebo podvedli, tak si rád vždycky pustím znova záznam z toho, jak komentoval pan Petr Fiala, předseda ODS, situaci v Brně slovy: Taková je politika,“ řekl Macura. Dodal, že vývoj v Brně mu přišel neuvěřitelný i na to, na co jsme v politice zvyklí. „Takže možná i proto jsme zintenzívnili jednání s Piráty,“ řekl Macura.



,Z hodného Tomáše se stal politik‘

Lídři hnutí Ostravak a ODS neskrývali své překvapení. Lídr občanských demokratů Zdeněk Nytra řekl, že měl primátora za někoho, kdo drží slovo. „Svůj názor jsem si musel poopravit. Kompetenci na to má, dostatek hlasů na to má a přeji mu hodně úspěchů,“ uvedl Nytra.



Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák uvedl, že náhlou změnu situace a důvody, které k ní primátora vedly, absolutně nechápe. „Překvapilo mě to, možná víc, než pana Nytru. To, že jeho vztah k ODS byl místy odtažitý, to jsem vnímal, na druhou stranu ten náš byl velmi dobrý. Asi nejsem daleko od toho, aby mě někdo štípnul, jestli nejsem ve snu. A lidsky? Hodný Tomáš už není hodný Tomáš, ale politik,“ řekl Semerák. Domníval se, že město koalice dál povede bezpečnými vodami, zatímco Piráti podle něj primátora zlákali na otevřené moře. „Tak doufám, že se tam neutopí, a že se tam neutopí celé město.“