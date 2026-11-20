„Rusko neustále zdůrazňuje, že každá země, která podporuje Ukrajinu, se pro něj stává legitimním cílem. Což znamená, že my jsme na tom seznamu cílů také. Je spíše otázkou času, kdy se něco podobného stane i u nás,“ řekl Pavel.
Událost nepovažuje za ojedinělou. „Těch incidentů za poslední dobu byly desítky,“ uvedl. Podle něj jde o důkaz, že Rusko neusiluje o rychlý mír na Ukrajině ani o urovnání vztahů s Evropou. Naopak se podle prezidenta snaží vytvořit co nejsilnější pozici, aby mohlo po skončení konfliktu na Ukrajině evropským zemím diktovat své podmínky a hybridním působením je rozdělovat v jejich postojích.
Ustupování ruskému tlaku by podle Pavla pouze vytvářelo podmínky pro jeho pokračování. Evropa by proto měla usilovat o jednotný a srozumitelný postoj, kterým dá Moskvě najevo, že si podmínky diktovat nemůže, řekl. Za jedinou cestu k urovnání vztahů, které by nakonec mohlo být příznivé i pro samotné Rusko, označil respektování aspoň základních pravidel. V opačném případě podle něj Rusku hrozí pokračující ekonomická izolace.
Pavel připomněl, že Česko se již podílí na bezpečnostních opatřeních na východním křídle Severoatlantické aliance (NATO). Čeští vojáci působí v předsunutých silách v Pobaltí a české vrtulníky pomáhají chránit polský vzdušný prostor. Pokud by Polsko požádalo o další pomoc, Česko by podle prezidenta mělo být připraveno ji poskytnout.
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Prezident také připustil možnou souvislost incidentu s nynějším cvičením koalice ochotných v Polsku. Podle něj může být právě toto cvičení jedním z důvodů události. „Tady skutečně už nejde o žádnou smířlivost, případně rozmělňování odpovědnosti, ale jde o to si jednoznačně říct, že je to agresivní krok zaměřený proti nám a proti míru v Evropě,“ dodal Pavel.