Podobu trasy pro rychlodráhu na Litoměřicku určí pracovní skupina. Spojit má Prahu s Drážďany

Ústí nad Labem Pracovní skupina určí, kudy povede vysokorychlostní železniční trať na Litoměřicku. Rychlodráha spojí Prahu a Drážďany. Správa železnic předložila v rámci studie proveditelnosti dvě trasy. Ústí nad Labem chce, aby zastávka byla v centru krajského města, některé obce na Litoměřicku žádají, aby se jim trať vyhnula. Cesta vlakem z Ústí do Prahy se rychlodráhou zkrátí na polovinu, tedy zhruba na půl hodiny.

Pracovní skupina se poprvé sejde za dva týdny, bude mít 19 členů, mezi nimiž budou mimo jiné dva zástupci krajské koalice, dva členové opozice, jeden zástupce města Ústí nad Labem, pět zástupců obcí na Litoměřicku, zástupce Správy železnic a ministerstva dopravy. Informovala o tom v pondělí zastupitele Hana Bergmannová z krajského úřadu.



Projekt se bude podle Správy železnic realizovat po úsecích. „Příprava úseku Praha - sjezd Lovosice a úseku z Ústí nad Labem ke Krušnohorskému tunelu by měla začít v letošním roce zadáním zpracování dokumentací k územnímu řízení. Na dokumentaci pro Krušnohorský tunel se společně s německou stranou již pracuje,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.



Se zahájením stavby úseku z Prahy po sjezd na Lovosice se počítá v roce 2027 a výstavbou Krušnohorského tunelu o rok později. „Prostřední úsek přes České středohoří (sjezd Lovosice - Ústí nad Labem), o kterém je vedena diskuse, bude zpracován po nalezení shody o jeho trasování,“ uvedla Friebová.

V zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje byl původně vymezen koridor pro rychlodráhu na levém břehu Labe bez napojení krajského města. V minulosti se totiž počítalo s využitím trati pouze pro tranzit. V roce 2017 vláda schválila program rozvoje rychlých železničních spojení, v němž se pracuje s napojením trati na Ústí. „Nejedná se jen o Ústí, ale dopravní napojení celého kraje včetně Litoměřicka a uvažuje se o odbočce na Most a Louny,“ uvedla Bergmannová. „Změnila se celá koncepce, jen to neprojede přes území kraje, ale obslouží to a zlepší dopravní napojení celého kraje,“ dodala.

Některým obcím na Litoměřicku se nelíbí, že se trasa změnila. „Od loňského jara jsme v situaci, kdy nám přistály na stůl varianty úplně mimo v řádu kilometrů a přes obce, které s tím vůbec nepočítaly,“ řekl místostarosta Křešic na Litoměřicku Ondřej Štědrý. „My s tím nemůžeme souhlasit, a to ani s tím způsobem plánovaní, kdy tady obce měly právní jistotu po léta zakotvenou, tak najednou jsme úplně v jiné trase. Krajina, přes kterou se trať plánuje, je velmi cenná, je potřeba ji chránit,“ uvedl Štědrý.

Ústí na Labem vnímá rychlodráhu jako velkou příležitost pro rozvoj. Se zastávkou se počítá na místě dnešního západního nádraží. „Musí být respektováno přání Ústí nad Labem a současně musí být to řešení na Litoměřicku takové, aby s ním obce byly komfortní. Je na Správě železnic, aby našla řešení technické, realizační, kompenzační nebo jeho mix, který předloží,“ uvedl krajský radní Michal Kučera (Spojenci pro kraj). „Pokud na to obce kývnou, pak to bude v pořádku,“ dodal.