ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu. Scházejí se poprvé poslanci

Volba předsedy Sněmovny i místopředsedů bude až ve středu a koalice do ní jako kandidáta staví šéfa SPD Tomia Okamuru. Lidovci proti němu v tajné volbě postaví Jana Bartoška, v minulém volebním období místopředseda Sněmovny.
Bude to test síly současné koalice a zda dohodu ANO, SPD a Motoristů sobě plně podporuje všech 108 poslanců možné příští vlády, kteří mají také podepsat dodatek koaliční smlouvy.
„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ uvedl pro iDNES.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.
Obdobně smlouvu podepisovali poslanci vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kterou vedl Bohuslav Sobotka i v dalším volebním období vlády Andreje Babiše, kterou vytvořily ANO a ČSSD s tolerancí komunistů.
Vládní návrhy zákonů a materiály zásadní povahy jako rozpočet, volební či ústavní zákony mají být předkládány pouze jako koaličně dohodnuté.
Nová koalice také oficiálně zveřejní program své budoucí vlády, který se podařilo iDNES.cz získat v předstihu již v pátek. Vládu chce mít Andrej Babiš sestavenou do konce listopadu.
Poslanci v pondělí složí slib a zřídí mandátový a imunitní výbor.
Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Jména ještě nejsou uzavřena.
Návrh programového prohlášení vlády poslal minulý týden v pátek Babiš datovou schránkou prezidentu Petru Pavlovi.