Volby by podle volebního modelu vyhrálo ANO, podpora hnutí posílila. Polepšili si i Piráti

Praha Do Sněmovny by se na přelomu října a listopadu dostalo podle volebního modelu agentury Kantar CZ šest současných sněmovních stran. Vítězem by bylo hnutí ANO, jehož podpora od září stoupla o tři procentní body na 27,5 procenta hlasů. Polepšili si i druzí Piráti a Starostové a nezávislí (STAN), kteří by nově skončili na třetím místě.

Následovaly by ODS, SPD a TOP 09. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by skončili komunisté, lidovci a sociální demokraté. Volební model agentury v neděli zveřejnila Česká televize.

Podle modelu by se Piráti nyní dostali do Sněmovny s 21 procenty hlasů a 11 procent by získal STAN. ODS by volilo 10,5 procenta, SPD devět procent a TOP 09 by dalo hlas stejně jako o měsíc dříve 5,5 procenta voličů. Těsně pod pěti procenty by skončili komunisté, jejichž podpora se na úrovni 4,5 procenta drží tři měsíce.



Piráti si od září polepšili o dva body. Podle autorů průzkumu bylo mezi respondenty ale výrazně více voličů Pirátů, kteří si nejsou jisti svou účastí u voleb, než obvykle. „Proto odhadujeme, že jejich preference spíše stagnují kolem 19 procent,“ uvedli. Podle jejich analýzy k Pirátům v současnosti přechází hlavně voliči ODS a ANO.

Podpora STAN proti zářijovému průzkumu vzrostla o 1,5 bodu a u SPD o bod. Naopak ODS ztratila tři procentní body a lidovci, které by aktuálně volili čtyři procenta voličů, přišli od září o dva body. ČSSD si pohoršila o bod na tři procenta.

„Zdá se, že ANO přilákalo většinu dřívějších voličů ČSSD, a v současné době tak ČSSD ztrácí také směrem k Pirátům a Starostům,“ uvedli autoři průzkumu.

Ještě méně lidí by pak podle modelu podpořilo Trikolóru. Získala by dvě procenta hlasů, což je o bod méně než v září.

Statistickou chybu u aktuálního modelu agentura uvádí u stran s nízkým ziskem v rozmezí plus minus 0,9 bodu a u stran s vysokým ziskem až plus minus 2,9 procentního bodu. Průzkum se konal od 19. října do 6. listopadu a účastnilo se ho na 1200 respondentů.