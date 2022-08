Podpora je nesmyslně plošná a mělká, kritizuje úsporný tarif Jan Černý z Člověka v tísni

Vláda ve středu schválila podobu úsporného tarifu, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory má činit v úhrnu okolo 15 tisíc korun, z čehož letos Češi dostanou zhruba čtyři tisíce.

Sociologové, poradci i lidé pracující v terénu s nízkopříjmovými rodinami či jednotlivci se shodují, že zásadní pomoc plán vlády nepřinese. Kritizují zejména to, že kvůli příklonu vlády k plošným slevám dorazí peníze i těm, kteří je nepotřebují, zatímco domácnostem, jež už nyní čelí chudobě, cílená pomoc nedoputuje.

Lidovky.cz: Úsporný tarif z vládní dílny určený pro domácnosti počítá s podporou čtyři tisíce korun do konce letošního roku. Průměrná výše podpory s hrazením energií by měla dosáhnout celkem zhruba 15 tisíc korun. Zohledňovat se má začít ve fakturách od října. Co říkáte na výši podpory?