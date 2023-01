Podpora kandidátů ve 2. kole má jasná pravidla. Vše se musí vykázat dohledovému úřadu

Nejvíce přitom záleží na tom, zda je to podpora s vědomím, nebo bez vědomí kandidáta. Podpora s vědomím, tedy po dohodě, se započítává do padesátimilionového limitu stanoveného pro obě kola volby a kandidát ji pak musí vykázat. Podpora bez vědomí kandidáta se do něj nepočítá, ale má přesná pravidla, za jakých je možné ji poskytnout. Serveru Lidovky.cz to řekl předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí František Sivera.

„Jestliže dostanou zboží nebo služby, jako třeba předplacené billboardy, musí na to být uzavřena smlouva o bezúplatném plnění. Je tedy nutné, aby kandidáti plánovali a nepřekročili zákonem daný limit,“ upřesnil Sivera. Kdyby ho překročili, následuje sankce, která se pohybuje od desíti tisíc korun po jeden a půl násobek překročené částky. Pak je tu ještě podpora, kterou může získat kandidát bez svého vědomí a do limitu se nepočítá. Tedy že se někdo rozhodne nakoupit třeba mediální prostor a v rámci něj jednoho z kandidátů podporovat, nebo ho naopak věnovat negativní reklamě.

„Naše týmy nyní spolupracují na úpravě propagačních materiálů, přípravě společných prohlášení a dalších záležitostech. Petra Pavla osobně podpořím na několik akcích,“ sdělil Pavel Fischer.

Konec anonymních bannerů

Než dojde k vydání peněz za tímto účelem, člověk se musí nejdříve registrovat na úřadě dohlížejícím na financování politických stran. Ten mu vydá registrační číslo. Banner musí být následně označen jménem a příjmením, zadavatelem a zpracovatelem. „Musí mít transparentní účet, ze kterého vše bude platit a musí to s souladu se zákonem vykázat na své stránce o financování volební kampaně. Vše platí v případě jakéhokoli výdaje,“ vysvětlil Sivera.

Upozornil, že není pravda, že by pro druhé kolo pro kandidáty platil limit deset milionů korun na výdaje. Pro první kolo je to čtyřicet milionů a pro druhé ještě dalších deset, ale neoddělených. Dohromady tedy 50 milionů. Pokud kandidující v prvním kole utratili méně než 40 milionů, tento rozdíl mohou uplatnit ve druhém kole.