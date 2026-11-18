Válku na Ukrajině rozpoutalo Rusko v únoru roku 2022 a od té doby boje se střídavou intenzitou pokračují. Kyjev se přitom dočkal různých forem pomoci z řady zemí, mezi které patří i Česko.
„Nenecháte nás napospas tomu ruskému zlu, které je hrozbou nejen pro Ukrajinu, ale taky pro celou Evropu a Českou republiku,“ uvedl s prosbou ukrajinský velvyslanec a zdůraznil, že „podpora Ukrajiny není charita“.
Zároveň vyjádřil důvěru v současnou českou vládu, že Ukrajinu neopustí. „Podporovat Ukrajinu dnes znamená také posilování bezpečnosti České republiky,“ dodal.
Ocenil taktéž návštěvu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který minulý týden dorazil na Ukrajinu s obchodní delegací. „Myslím si, že to je ta dobrá cesta. A budeme dál zvát zástupce české vlády, aby Ukrajinu navštěvovali, protože to dává smysl nám všem.“
Křtu se zúčastnil i senátor Karel Řehka, podle něhož je zásadní obranyschopnost České republiky. „Ochota mladých podílet se na obraně země není vůbec nízká. A já vím, že vojáky máme skvělé, ale obranu země samozřejmě nedělají pouze vojáci, tu dělá celá společnost. Koneckonců Češi byli vždycky skvělí bojovníci,“ uvedl.
Aby si česká armáda z konfliktu vzala ponaučení, nestačí podle něj sledovat pouze trendy na bojišti. „Podle mého názoru ta velká lekce je, že opravdu ve velké krizi se musí zapojit celá společnost. Je to role každého z nás. A další věc je, že bez ohledu na to, kolik lidí vám pomáhá, začátek je vždycky v tom, že máte vůli se bránit,“ popsal Řehka.
Senátor se vyjádřil i k Babišově návštěvě Izraele, kde premiér vyjednával urychlené dodávky systému protivzdušné obrany. „Já nevím, o čem jednají, jak moc to je seriózní, nebo ne. Nebyl jsem tam, ale zásadně mi to přijde až směšné, když vidím, co na jednu stranu tvrdí: všechno je důležité, všechno je priorita, máme asi padesát tisíc priorit a vedle toho na to nedáme ani korunu.“
Sám Kopečný, který v minulosti působil jako náměstek ministryně obrany a současně zastává funkci zvláštního zmocněnce Hospodářské komory pro Ukrajinu, popsal i potíže při dodávání munice napadené zemi. „U některé velkorážové, minometné munice na začátku války bylo pár špatných várek, k čemuž se ovšem dotyčná firma postavila čelem a nahradila je novou dobrou dávkou,“ řekl s tím, že další dodávky byly podrobeny přísnějším kontrolám.
Akce v malostranském Kině 64 U Hradeb se zúčastnila řada osobností české politické i kulturní scény. Mezi řečníky a kmotry publikace byla i herečka Martha Issová, krátkou debatu moderovala novinářka Světlana Witowská. Vydání podpořila iniciativa Dárek pro Putina a výtěžek z prodeje poputuje na podporu duševního zdraví Ukrajinců zasažených válkou.