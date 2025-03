„Trump je agentem KGB.“ V Praze se sešly stovky podporovatelů Ukrajiny

Organizátoři demonstraci svolali po nedávné roztržce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem.

Po několika dnech Spojené státy pozastavily dodávky zbraní Ukrajině i sdílení zpravodajských informací. Vyslanec amerického prezidenta pro Blízký východ Steve Witkoff ve čtvrtek řekl, že připravuje jednání s ukrajinským představiteli v Saúdské Arábii. Podle médií či agentury AFP by se tak mohlo stát příští týden.

Na pódiu hráli dva lidé s podobiznami prezidentů USA Donalda Trumpa a Ruska Vladimira Putina karty, zjevně s odkazem na Trumpovo vyjádření z Bílého domu směrem k Zelenskému, že Ukrajina v rukou „nemá karty“. Pořadatelé také připravili transparenty v podobě karet, například s nápisem „Vytrvalost“.

Další účastníci měli v rukou nápisy jako „Putin is the problem“ (“Putin je problém“), „Americans against Trump“ (“Američané proti Trumpovi“), „Putin a Trump nehrají za Evropu – braňme naši svobodu“, Wake up America (Probuď se, Ameriko), nebo „Occupation is not peace“ (“Okupace není mír“) v barvách ukrajinské vlajky.

Předseda Milionu chvilek Lukáš Hilpert řekl, že Evropa nesmí přihlížet a čekat. Politici musejí podporovat Ukrajinu a jasně ukázat, že stojí za jednotnou Evropou.

Odborník opozičních Pirátů na bezpečnost Vladimír Votápek řekl, že Evropa po dlouhá desetiletí zanedbávala vlastní bezpečnost a jela jako černý pasažér ve vlaku, který táhla americká lokomotiva. Zároveň všichni odmítali vidět rostoucí moc a agresivitu Putinského Ruska, míní.

Evropa se drží civilizačních hodnot, které byly nastoleny po druhé světové válce, nemůže ale ignorovat nástup k moci dvou politických avanturistů, dobrodruhů, řekl hudebník a někdejší poradce prezidenta Václava Havla Michael Kocáb.

Příští česká vláda se podle něj nesmí přiblížit postojům vlády Roberta Fica na Slovensku nebo Viktora Orbána v Maďarsku. „Pokud by se tak stalo, a vyloučit to nemůžeme, tak potom si zahráváme s odchodem z Evropské unie, protože Evropská unie si nemůže dovolit celé tři země, které budou klást zásadní překážky její zahraniční politice týkající se Ukrajiny,“ řekl Kocáb. Rozpad jednoty Evropy by mohl mít podle něj osudové důsledky.