Podpořme zdravotníky, kteří bojují v první linii. BIS přichází s iniciativou #ceskodekuje

Praha Zdravotníci v těchto dnech intenzivně bojují o životy lidí nakažených koronavirem. Již téměř rok trvající pandemie tlačí české zdravotnictví na hranice svých kapacit a lékaři, sestřičky, záchranáři i pomocný personál se v nemocnicích ocitají na kraji svých fyzických i psychických sil. Bezpečnostní informační služba (BIS) se proto rozhodla přijít s kampaní #ceskodekuje.

Každý, komu není lhostejný boj českých zdravotníků s covidem, je může podpořit balíčkem potravin, sladkostí či nápojů a několika slovy povzbuzení a díků. Pod hastagem #ceskodekuje pak lidé mohou své dary sdílet na sociálních sítích a vyzvat další k zapojení.



„Zatímco na jaře jsme zdravotníkům tleskali, tak dnes si málokdo uvědomuje, že denně zachraňují stovky životů a zároveň jsou vystaveni tomu, že se to ne ve všech případech podaří. Je čas jim dát najevo, že o tom víme a mají náš nesmírný obdiv a vděčnost,“ říká ředitel BIS Michal Koudelka.



Krásné a bezpečné svátky vánoční všem a klidnou službu těm, kteří i dnes slouží a pomáhají v první linii boje s koronavirem. Vzpomeňte si večer na lékaře, sestřičky, záchranáře a všechen zdravotnický personál, který právě teď zachraňuje lidské životy. #děkujeme pic.twitter.com/51CBrhkl75 — BIS (@biscz) December 24, 2020

Kampaň #ceskodekuje by podle Koudelky měla symbolizovat podporu společenskou podporu. Zároveň chce apelovat na osobní odpovědnost a připomínat, že pokud se budeme chovat právě odpovědně, lékařům a sestrám nebudeme přidělávat další práci. Není to poprvé, co se BIS pouští do podobné akce .

Již na konci minulého roku minulého roku vyzvala své zaměstnance, aby formou potravin, sladkostí a nápojů podpořili zdravotníky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Tehdy akce sklidila mimořádně pozitivní ohlas. „Zatímco v prosinci jsme tuto akci nezveřejňovali, tak tentokrát jsme naší další sbírku spojili s výzvou všem,“ popisuje aktivitu BIS mluvčí Ladislav Šticha.

Nejvhodnější jsou balené výrobky

Pokud si lidé nejsou jistí, jestli dary jednotlivé nemocnice přijmou, je nejjednodušší se obrátit přímo na tu konkrétní, kterou máte v úmyslu obdarovat. Na sekretariátu vám většinou odpoví.



Z hygienických důvodů je ideální, aby dary byly v balené formě. Přestože doma upečené sladkosti jsou jistě výborné, kvůli epidemické situaci a z hlediska hygieny jsou vhodnější jednotlivě balené tyčinky, oříšky, krekry, sušené ovoce, energetické nápoje apod.

Další možnosti pomoci

Na podobném principu funguje také iniciativa Energie lékařům. Za jednotlivé finanční dary se lékařům, sestřičkám ale třeba i pracovníkům hygien dodávají balíčky s potravinami. Ve sbírce bylo vybráno již více než 6 milionů korun a nadále akce běží.

Přispět je možné také skrze kampaň Pomoc nemocnicím. Peníze dárců putují na pitný režim, jídlo nebo třeba i hygienické potřeby. Finanční příspěvky putují na transparentní účet, kde je možné sledovat i jejich pohyb.

Pro nabídky pomoci registruje ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací také speciální web, kde je možné zveřejňovat jednotlivé nabídky.