Podpořte Evropskou unii, vyzývají čeští skauti před volbami. Část členů se bouří

PRAHA Pojďte volit, a ideálně strany podporující setrvání v Evropské unii. Čeští skauti poslali veřejnosti několik dní před volbami do Evropského parlamentu zřetelný vzkaz ve videu zveřejněném na facebookovém profilu. To ovšem vyvolalo rozsáhlou kritiku z řad členů organizace, kteří na fungování společenství 28 zemí nahlížejí skepticky. Nelíbí se jim, neboť se označují za nepolitický spolek.

Výzvu, aby lidé přišli k víkendovým volbám, natočili skauti z regionálního střediska v Rožmitálu pod Třemšínem společně se zástupci Studentského spolku Agora. Celorepubliková organizace ji posléze zveřejnila na svém oficiálním komunikačním kanále s tím, že pokud voličům není vývoj Česka lhostejný, neměli by nechat propadnout svůj hlas.



„Účast ve volbách je jednou z cest, jak můžeme převzít svůj podíl odpovědnosti za rozvoj naší společnosti,“ podotýkají ve videu mladí skauti. „Pro Českou republiku je její členství v unii bezesporu důležité,“ tvrdí dále. Češi podle nich například vděčí Evropské unii za to, že mohou snadno pracovat a studovat v zahraničí, využívat její finanční příspěvky na opravy dopravních staveb nebo domovů pro seniory.

Skaut u nás Junák – český skaut je největší výchovnou organizací v Česku. Jde o společenství zejména dětí a mladých lidí, kteří navzájem rozvíjejí své osobnosti a své duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. Česká odnož, jež je zároveň součástí světového skautského hnutí, byla založena v červnu 1914 pedagogem Antonínem Benjaminem Svojsíkem.



V minulosti u nás spolek prošel mnoha krušnými obdobími. Několikrát byl potlačen a zrušen (1940, 1950, 1970), aby byl posléze na krátkou dobu opět obnoven. Během nacistické a komunistické nadvlády strávily stovky jeho členů roky v lágrech či za svou činnost dokonce zaplatily životem. Myšlenka skautingu přesto skrytě pokračovala dále. Plně oživena byla organizace po sametové revoluci v listopadu 1989. Od té doby počet skautů a skautek v Česku každoročně strmě roste. V současnosti jich je přes 64 tisíc.



Mezi známé české zástupce skautingu v minulosti patřili či stále patří bývalý prezident Václav Havel, filmový režisér Václav Vorlíček, katolický kněz Tomáš Halík, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek nebo herečky Eva Holubová a Aňa Geislerová.

Příspěvek se záhy po uveřejnění setkal s velkým množstvím nesouhlasných komentářů. Jejich autory byli zejména uživatelé, kteří se prezentovali též jako členové Junáku – český skaut, jak zní úplný název výchovné organizace. Kritizovali, že spolek takto jasně dává najevo svůj politický názor, ačkoliv by měl být nepolitický. To se mimo jiné píše i v úvodním bodu skautských stanov.

„Skauti by měli volat po osobní angažovanosti, ale neměli by předkládat hotové názory. Toto nebyla výchova k občanskému postoji, ale předkládání hotového a žel velmi jednostranného politického názoru na EU,“ poznamenal jeden z komentujících. „Jestli je, nebo není EU pro ČR přínos, je názor, nikoliv fakt. A to, že to v tomhle videu prezentujete jako fakt, je špatně,“ doplnila jej další.

Vedení skautů: Nejsme za hranou

Místostarosta Junáku Petr Vaněk však slova o politické agitaci odmítá. Na video od rožmitálské party skautek a skautů prý vedení upozornilo, neboť mu imponovala jeho zábavnost a také potenciál zvednout mladé lidi od počítačů a nasměrovat je k volebním urnám.

„Podpora mladých lidí v jejich aktivním občanství je součástí našeho poslání, pozitivně laděné video jsme proto s radostí poslali dál, s nadšením i názory hovořících,“ vysvětlil LN Vaněk. „Za hranou by byla podpora konkrétní politické strany, nic takového se tam ale samozřejmě neobjevuje,“ dodal s tím, že k volební účasti skauti vyzývají běžně, nehledě na to, jaké volby se zrovna konají.

Nic závadného na takovém angažmá jakékoliv instituce občanské společnosti neshledává ani renomovaný politolog Daniel Kunštát. „Jedna věc je propagování zcela konkrétních politických názorů nebo politických subjektů, druhá věc je - jako právě v tomto případě -, jakási obecná výzva k volební účasti doplněná o pár pozitivních slov o Evropské unii,“ řekl LN vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut.

Podle Kunštáta navíc nejde v českém skautském prostředí o nic nového, neboť prý vždy mělo určitý politický přesah. Připomněl, že v meziválečném období členové Junáku poměrně výrazně podporovali Masarykovský étos první republiky, v éře nacistické okupace či komunistického panství se řada skautů zase velmi otevřeně stavěla proti oběma typům nedemokratických režimů.

„Pokud je řeč o skautské organizaci, členu mezinárodního skautingu, na kterého Junák navazuje, tak u něj v minulosti běžně docházelo k angažovanosti v občanské aktivitě, ale rozhodně ne ke spojení s konkrétní politickou stranou,“ potvrdil Kunštátova slova historik Roman Šantora, který se zabývá dějinami skautingu. „Alespoň ve chvíli, kdy panovala svoboda.“