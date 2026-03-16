Celý případ začal minulý týden, kdy jednasedmdesátiletou ženu z Prostějovska kontaktoval neznámý muž, jenž se představil jako policista za Strakonic.
„Oklamal ji historkou o muži, který disponuje její plnou mocí k jejím bankovním účtům a chtěl si vzít na její jméno půjčku. Aby tyto informace byly autentičtější a vzbudily u poškozené důvěru, zaslal jí dokumenty s hlavičkou Policie ČR. Poté jí řekl, že dál s ní bude celou věc řešit jeho kolega,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Další muž se skutečně do hodiny ozval. Ženě řekl, že její finance mohou být v ohrožení a apeloval na to, aby je převedla na zabezpečený účet.
„Pořád ji ujišťoval, že o žádné peníze nepřijde a poslal jí také fotku služebního průkazu. Pachatel ženu instruoval k tomu, aby nepřerušovala hovor,“ informovala Zajícová.
Muž nakonec seniorce poradil, aby ze svého účtu vybrala 300 tisíc korun a s částkou odjela do Olomouce. „To žena odmítla s tím, že Olomouc nezná. I s tímto si neznámý muž věděl rady a řekl jí, že za ní tedy pošle svého kolegu do Prostějova,“ pokračovala Zajícová.
Žena podle pokynů počkala na smluveném místě, kam se skutečně dostavil osmnáctiletý mladík, který peníze převzal.
Tím to ale neskončilo. Pachatel seniorce nařídil, aby mu z internetového bankovnictví odeslala další 400 tisíc. „Transakce ovšem neproběhla,“ podotkla policejní mluvčí.
Když se seniorce nepodařilo peníze odeslat ani podruhé, navedl ji muž k tomu, aby kontaktovala banku a požadovala odeslání částky.
„Při následném hovoru s pracovnicí banky ale paní zjistila, že by se mohlo jednat o podvod a požádala o zrušení obou plateb a zablokování účtu a platební karty. Následně se obrátila na policii a okolnosti případu oznámila,“ shrnula Zajícová.
Policisté rozjeli pátrání a mimo jiné i díky kamerovým záznamům se jim podařilo o den později v Ostravě vypátrat mladíka, který v Prostějově peníze od seniorky převzal a odešel s nimi neznámo kam.
„Po jeho zadržení proběhla v místě jeho bydliště domovní prohlídka. Peníze zde ale nalezeny nebyly. Poté byl eskortován na služebnu v Prostějově, kde s ním proběhly potřebné úkony,“ uvedla Zajícová.
S mladíkem bylo zahájeno trestní stíhání, je obviněný z podvodu, za který lze uložit až pět let ve vězení.
„Z naší strany šel na státní zastupitelství podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který akceptoval státní zástupce i soudce a po vazebním zasedání, které proběhlo koncem minulého týdne, byl obviněný mladý muž eskortován a předán do vazební věznice v Olomouci,“ zakončila Zajícová. Po hlavních organizátorech podvodu policie nadále pátrá.