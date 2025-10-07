„Minulý týden sedím ve své kanceláři s ředitelkou krajského úřadu Květou Hryszovou, a najednou mi zvoní telefon. Objevilo se neznámé číslo, které začínalo 355, tak jsem to zvedla a slyším: Dobrý den, tady kriminální policie, pan Šarapatka. Přesně jak to bylo ve varování od policie. Tak jsem to položila, ale volala jsem hned krajskému policejnímu řediteli,“ popsala nepříjemný zážitek hejtmanka, svěřila se s touto zkušeností na pondělní tiskové konferenci.
Policejní ředitel Michal Šavrňa jí obratem potvrdil, že podobných případů v regionu přibývá. „Podvodníci se představují například jmény Hanák, Hudec, či Vodičková, případně jinými českými jmény a tvrdí, že si někdo na jméno volaného chtěl vzít úvěr,“ potvrdila tento trend policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
Podle scénáře se pak podvodníci snaží ze svých obětí vymámit osobní či bankovní údaje nebo je přimět k manipulacím s účtem, například k převodu peněz „do bezpečí“.
„Dojít to může i tak daleko, že jim tento podvodný kriminalista pošle přes WhatsApp předvolání k podání vysvětlení na policejní služebnu, kde je chce k věci vyslechnout. Aby byl důvěryhodný, pošle i fotografii falešného služebního průkazu,“ upozornila Churáňová.
V hejtmančině případě podvodníci ostrouhali. „Hned jsem ale varovala maminku, protože je mi jasné, že ta, kdyby to zvedla, tak by byla vyděšená a začala by s nimi hned komunikovat. Oni zneužívají momentu překvapení, chtějí citlivé údaje, třeba něco ofotit nebo řeknou, že se někomu z rodiny něco stalo a na člověka tlačí. Hlavně starší lidi by mohli tomu naléhání po telefonu podlehnout,“ obává se Mračková Vildumetzová.
Okamžitě zavěsit podobný hovor je i doporučení policistů. Ti totiž nikdy lidem nevolají s tím, že si na jejich jméno chce někdo vzít úvěr. Nikdy také nežádají o sdělení údajů k bankovnímu účtu, kódů, ani o převod peněz.
Pokusu o podvod předloni čelil i bývalý hejtman Petr Kulhánek. Tomu přišel dopis od právnické kanceláře ze Španělska. Prý zdědil miliony. Advokátní kancelář, ze které dopis přišel, přitom skutečně existuje. Ale to byla jediná pravda v celém případu, který Kulhánek předal policii.