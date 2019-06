Podvody s logem České pošty. Důchodce zavolal na ‚výherní číslo‘, stálo ho to 1600 korun

PRAHA Podvodné reklamy s logem České pošty se opět objevují na sociálních sítích. Tentokrát k nim ale přibyly SMS zprávy, mířící zřejmě hlavně na důchodce. Ten, pokud na číslo uvedené v esemesce zavolá, přijde během pár minut značnou částku.

Už koncem ledna server Lidovky.cz upozornil na podvodnou inzerci, která se zobrazovala uživatelům Facebooku a komunikačních aplikací jako Messenger či WhatsApp. Nevinně vypadající reklamy a příspěvky se žlutou trubkou z loga České pošty sloužily jednak k vytahování osobních údajů o lidech a také k potenciálnímu zavirování jejich přístrojů. Teď strůjci podvodného schématu přidali další „služby“, přičemž jejich nové postupy mohou ohrozit především seniory.

V arzenálu pletichářů přibyly soutěžní SMS zprávy, díky kterým může důvěřivý člověk přijít během pár minut o stovky i tisíce korun. O podobném případu během týdne referoval sám státní podnik, který nemá s údajnými soutěžemi o mobilní telefony nic společného.

„V tomto týdnu zaměstnance České pošty kontaktoval klient, který obdržel podvodnou SMS se sdělením, že jako stálý zákazník vyhrává mobilní telefon. Následně bohužel klient volal na číslo uvedené v SMS a poté mu bylo strženo 1 600 korun za hovor,“ uvedla v tiskové zprávě Česká pošta.



Banální otázky z falešné reklamy.

Serveru Lidovky.cz se podařilo zjistit, že se jednalo o staršího muže. Ačkoliv není jasné, jak dlouho hovor probíhal, je cena šestnáct set korun za hovor i podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka astronomická. Situaci už státní podnik řeší s orgány činnými v trestním řízením.



Zároveň vyzývá všechny uživatele, aby na případné reklamy nabízející telefon za zodpovězení několika otázek vůbec nereagovali. Případy se totiž dále množí, sama pošta ví prý o desítkách případů, kdy podvodníci uspěli. „Ale to jsou jen ty, co známe my. Někteří lidé se mohou obrátit přímo na policii, takže celkový počet případů bude pravděpodobně vyšší,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí České pošty. Svědčí o tom i fakt, že ještě v lednu, kdy na podvody státní podnik upozornil poprvé, evidovali zaměstnanci pošty tři stížnosti, která obdrželi skrze infolinku. Nyní se jedná o desítky.



Falešné profily se snaží potvrdit pravost

Samotný proces „soutěžení“ přitom vypadá docela realisticky. Nic netušící uživatel odpovídá na otázky o tom, jak často využívá služby pošty či jakou barvu telefonu má nejraději. Tvůrci falešné soutěže si navíc chtěli dát práci navíc a tak si vymysleli i falešné profily lidí a jejich komentáře.



Právě na nich je ale lze poznat, že se může jednat o podvrh. Všechna jména uživatelů, kteří si údajně již užívají své telefony obdržené od České pošty, jsou anglická. „Štěstí se usmálo! Píšu, abych dal vědět, že toho je 100% legitimní soutěž. Vím to, jsem dostal můj iPhone - vlastně na něm píšu tuto zprávu!“ snaží se přesvědčit o pravosti soutěže jakási Melissa Bundy. Pod ní se nacházejí i další zřejmě smyšlení uživatelé sociální sítě, kteří buď tvrdí, že telefon už nějaký jejich známý vyhrál, nebo rovnou sdílejí fotky s údajným balením telefonu, které jim mělo dorazit domů.

Hrozba je při tomto druhu podvodu pro klienty hned několikanásobná. Infikovat se škodlivým softwarem známým jako malware mohou jejich přístroje, ze kterých následně podvodníci dokážou vytáhnout osobní data, například přístupová hesla k účtům. U volání na uvedená čísla zase hrozí naúčtování nepřiměřeně vysokých částek.