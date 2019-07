Podvodů s logem České pošty přibývá. Státní podnik chystá trestní oznámení, případů jsou desítky

PRAHA Podvody s logem České pošty se množí. Státní podnik proto chystá trestní oznámení na neznámého pachatele. Pro nedostatečně vysokou škodu se případy bez trestního oznámení zatím odmítly zabývat příslušné úřady. Jednotlivci v nich přitom mohou přijít i částky přesahující půl druhého tisíce korun.

Žlutá trubka v logu České pošty slouží jako pláštík důvěryhodnosti pro klamavé reklamy, které jsou nebezpečné pro uživatele sítě Facebook i majitele mobilních telefonů. Mohou jim poškodit přístroje, zneužít osobní data či je připravit až o tisíce korun.

Státní podnik před šířícími se výzvami k účasti v podvodné soutěži varoval už v lednu. S podnětem se obrátil na Národní centrálu proti organizovanému zločinu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ale neuspěl. Pracovníkům zmíněných úřadů případ nepřišel dostatečně závažný. Došli k závěru, že zahájit rozsáhlejší pátrání není vzhledem k výši škody možné. „Bylo nám doporučeno, ať osobám, kterým vznikla škoda, doporučíme podat trestní oznámení na nejbližší obvodní stanici policie,“ řekl LN mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

„Učiníme tak v nejbližší době, zatím sestavujeme důkazní materiál a pokoušíme se popsat kriminální chování pachatelů,“ doplnil Vysoudil, podle kterého se arzenál podvodníků postupně zdokonaluje.

Napálená dívka i senior

„Počátkem roku to byl podfuk ve formě vylákání poplatku za účast ve falešné soutěži nalákáním na příslib mobilního smartphonu zdarma,“ popsal pro LN mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Reklamy, na něž upozornil už v lednu i server Lidovky.cz, se tvářily jako normální facebookové příspěvky doplněné logem státního podniku. Po gratulaci k výhře následuje set banálních otázek, díky kterému bude prý korespondent zařazen do hry o nový chytrý telefon. Pak už schází jen vyplnit osobní údaje. Jenže právě ty se v tu chvíli ocitají v neznámých a zřejmě i nesprávných rukou.

Věrohodnost dodávaly „reklamám“ falešné komentáře lidí, kteří prý už telefon vyhráli. Podle České pošty těm, kteří naletěli, hrozilo i zavirování používaného počítače či telefonu. Později přibyly k požadovaným údajům také informace o platebních kartách. „Poslední, a zjevně nejúčinnější, verzí je podsunutí zpoplatněné SMS anebo přímo hovoru,“ uvedl pro LN Vysoudil. Čísla, která podvodníci využívají, začínají prý téměř vždy na číslo devět, což značí, že jsou hovory a zprávy v režimu vysokých poplatků. Z počátku prý útoky mířily na návštěvníky facebookového profilu České pošty, hlavně s pomocí textových zpráv se ale rychle rozšířily.

V současné době eviduje národní spediční společnost desítky případů. Reálně bude ale postižených zřejmě víc. V jednom případě reagovala na podvodnou SMS zprávu třiadvacetiletá dívka, aby zjistila podmínky soutěže. „Po třech SMS zjistila, že se jedná o výrazně drahé zprávy, nicméně bylo pozdě a operátor jí naúčtoval cca 700 korun,“ popsal pro LN Vysoudil s tím, že mladá žena musela účet zaplatit a obrátit se na policii.

Grafické zpracování je od běžných materiálů České pošty jen těžko rozpoznatelné.

V jiném případě se stal obětí postarší muž, který na číslo uvedené v obdržené zprávě přímo zavolal. Kvůli několikaminutovému hovoru musel do peněženky sáhnout pro téměř šestnáct set korun.

„Česká pošta podniká veškeré kroky, aby zabránila dalšímu šíření této fiktivní soutěže spojené sjejím jménem. Celou situaci řešíme s orgány činnými v trestním řízení. Naše klienty zároveň upozorňujeme prostřednictvím webových stránek České pošty, sociálních sítí či upozornění v médiích,“ řekl LN generální ředitel státního podniku Roman Knap.

Podle pošty případy analyzovali odborníci z Národní centrály proti organizovanému zločinu aNárodního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle těch nešlo podvody šetřit jako rozsáhlou kybernetickou hrozbu. Škody se totiž nevyšplhaly dostatečně vysoko.

Oba úřady místo toho poradily České poště, aby podala trestní oznámení. To podle Vysoudila pošta podá v nejbližší době. Poslední dva měsíce prý totiž počet případů nebezpečně narostl.

Podvodníci řádí už půl roku

Největší národní doručovatel na nový druh podvodu upozornil veřejnost už letos koncem ledna. Tehdy na svých stránkách ohlásil, že uživatelé sociální sítě Facebook mohou během jejího užívání narazit na klamavou reklamu, na které figuruje žluté logo České pošty.

Každého, kdo by s něčím takovým přišel do styku, státní podnik nabádal, aby v žádném případě neotvíral komunikační dialog reklamy. „V současné době analyzujeme technickou stránku tohoto problému a podle zjištění se rozhodneme o dalším právním postupu,“ řekl tehdy serveru Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Do ledna přišlo úředníkům pošty šest stížností, už tehdy byl ale počet obětí pravděpodobně výrazně vyšší.