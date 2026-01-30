Falešná vdova okrádala muže na seznamkách, podvedených mohou být stovky

  11:00aktualizováno  11:00
Kriminalisté rozplétají síť podvodů na internetových seznamkách, za kterými podle nich stojí třicetiletá žena z Mostecka a její o deset let starší druh. Dvojice pod falešnými identitami vylákala z důvěřivých mužů statisíce korun. Z původně deseti zjištěných podvedených vzrostl počet obětí na 25 a policie pátrá po dalších.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle policejních zjištění působila dvojice na seznamovacích portálech minimálně od července 2024 do srpna 2025. Žena vystupovala pod různými přezdívkami a potenciální oběti se snažila dojmout smyšlenými životními osudy. Nejčastěji tvrdila, že je vdova, jejíž partner zahynul při tragické autonehodě a ona sama že zůstala bez prostředků na výchovu malého dítěte. Cílem bylo vyvolat v mužích soucit a příslib vážného vztahu.

Místo lásky však následovaly žádosti o peníze, které si žena nechávala posílat na různé bankovní účty. Ve skutečnosti nikdy neměla v úmyslu slibovaný vztah navázat.

Zatímco v první fázi vyšetřování policie pracovala s deseti poškozenými a škodou zhruba 230 tisíc korun, aktuální čísla jsou vyšší.

„V současné době je již 25 poškozených, kteří se připojili k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody,“ řekla mluvčí policie Pavla Kofrová s tím, že konečná suma zatím nebyla vyčíslena.

Podle policistů může být poškozených až 200, a to po celé České republice. Pokud se podezření potvrdí, celková škoda pravděpodobně přesáhne milion korun. V takovém případě by se trestní sazba pro ženu obviněnou z podvodu zvýšila z pěti na osm let vězení.

Muž je obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až osm let vězení.

„V současné době pátráme po dalších poškozených. Jde o zdlouhavý proces, který se řeší převážně formou dožádání na policejní stanice po celé České republice,“ vysvětlila Kofrová.

