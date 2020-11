Podzimní vlna: kde se stala chyba? Rodí se tým, který má zjistit příčiny prudkého nárůstu covidu-19

Praha Na ministerstvu zdravotnictví nově vzniká expertní skupina, která má zhodnotit dosavadní kroky vlády a poučit se z nich do budoucna. Nezávislí odborníci například posoudí, zda nebyla chyba rozvolnit roušky v létě.

Na jaře Česko zvládlo první vlnu koronaviru téměř na jedničku a pyšnilo se tím, že se od něj může zbytek Evropy učit, jak pandemii dostat pod kontrolu. Na podzim ale svůj předešlý úspěch nezopakovalo. Čísla nově nakažených začala růst raketovou rychlostí a Česká republika se naopak stala pro mnohé státy odstrašujícím příkladem.

Ještě v minulém týdnu denní přírůstek infikovaných překonal hranici 15 tisíc, v jarních měsících se přitom držel maximálně v řádu nižších stovek. Kde se tedy stala chyba? Na tuto otázku se snaží najít odpověď i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který kvůli tomu sestaví expertní skupinu.

Ta bude mít jasný cíl – zhodnotit dosavadní kroky vlády a poučit se z nich. „Nejde však vyloženě jen o hledání pochybení. Spíše o porozumění situaci, která zde byla, a vyhodnocení, zda nešlo něčemu zabránit. Chceme se stejných momentů do budoucna vyvarovat,“ řekl webu Lidovky.cz mluvčí resortu zdravotnictví Jan Brodský.



To potvrzuje i náměstek pro legislativu a právo na ministerstvu zdravotnictví Radek Policar. „Skupina zhodnotí stávající fázi boje proti koronaviru a zároveň posoudí minulé kroky, aby mohla učinit doporučení pro další období. Jde jednoduše o poučení z minulosti,“ řekl pro Lidovky.cz.

Zatím ale není jasné, kdo přesně v týmu bude. „Momentálně probíhají jednání a jsou oslovováni experti. Vše by mělo proběhnout ve velmi krátkém čase,“ uvedl Brodský. Už nyní je ale jisté, že půjde o nezávislé odborníky, kteří nepůsobí na ministerstvu zdravotnictví.

„Je to věc pana ministra, koho tam nominuje. Třeba já ve skupině nejsem už z toho důvodu, že jsem se angažoval při první vlně koronaviru,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý, který je též vedoucím klinické skupiny COVID při ministerstvu zdravotnictví.

Záměr zřídit expertní skupinu chválí i šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „Vítám, že pan ministr chce postavit expertní panel, který by se podíval na manažerské nastavení odborných skupin, posoudil by, kdo co dělal, a vyšlo by z toho nějaké kritické ponaučení. Předpokládám tedy, že dojde k expertnímu šetření, z něhož vzejde výsledek,“ řekl Dušek v rozhovoru pro Novinky.cz.

Ostatně už v září se začaly ozývat hlasy, které volaly po nalezení viníka, který může za rychlý nástup druhé vlny epidemie. Pro expertízu se vyslovil třeba vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Po sněmovně se proto hovoří o zřízení speciální vyšetřovací komise.

Letní tahanice kvůli rouškám

Dá se předpokládat, že se expertní skupina zaměří na jednání vlády v létě, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rozvolnil téměř všechna protivirová opatření. Povinné roušky nechal jen v pražském metru, nikde jinde nařízené nebyly.

V polovině srpna však oznámil, že ústenky budou od 1. září povinné ve všech vnitřních prostorách po celé republice, včetně restaurací či služeb. To se ale Čechům nelíbilo a začali podepisovat petice proti vládním nařízením. Na to slyšel premiér Andrej Babiš (ANO) a přesvědčil exministra Vojtěcha, aby nařízení zrušil a roušky od září nařídil jen v hromadné dopravě, na úřadech a ve zdravotnických zařízeních. Mnozí odborníci pak Babiše nařkli z populismu, neboť bylo krátce před krajskými volbami.

Je tedy otázkou, zda by včasné znovuzavedení roušek zabránilo, aby se v Česku epidemie rozjela v tak velkém měřítku. „Možná jsem na tom měl víc trvat. Ale ani odborníci v rámci ministerstva se na tom neshodovali stoprocentně,“ přiznal v září pro Lidovky.cz Vojtěch.

Další exministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se domnívá, že Česko druhou vlnu podcenilo. „Nám se podařilo první vlnu koronaviru zvládnout víceméně bez ztráty kytičky a lidé nabyli dojmu, že onemocnění není vážné, že jde o lehkou chřipku, které se nemusíme bát,“ řekl v září serveru Lidovky.cz Prymula, a to ještě předtím, než byl jmenován do úřadu.

Jiní epidemiologové uvádí, že letní rozvolnění nebylo z odborného hlediska rozumné. Ostatně mnohé evropské státy ponechaly přes prázdniny povinné ústenky ve všech vnitřních prostorách a nyní jsou na tom zatím lépe. Ve finále by nejen tyto spekulace měl pomoci vyjasnit nově vznikající tým na resortu zdravotnictví.