Podzimní volby se uskuteční dle plánu. Středočeská města mají v záloze i členy komisí

Mělník Středočeská města jsou připravená i na nahrazení členů volební komise, kteří by na poslední chvíli, například kvůli karanténě, nemohli plnit svou roli. Volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu se konají v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 08:00 do 14:00.

Lidé s koronavirem a v karanténě budou volit dříve, na krajským úřadem vyčleněných místech, případně do zvláštní schránky, o kterou musí zažádat na krajském úřadu.

Reportáž z příprav na covidové volby: zajistí je armáda, členové komisí ‚si smí odskočit na oběd‘ „Letos se sháněli členové okrskových volebních komisí daleko hůř, protože řada důchodců, kteří se pravidelně zúčastňovali těch komisí, odmítla z důvodu koronaviru,“ řekl místostarosta Rakovníka Jan Švácha (TOP 09). Městu se ale podle něj podařilo zajistit členy komisí včetně náhradníků především z řad studentů. Věkový průměr komisí tak bude výrazně nižší. Naopak v Mělníku problém s obsazením komisí nezaznamenali a také rezervu náhradníků pro případ nemoci nebo karantény členů komise vytvořili bez komplikací. „Kdyby bylo potřeba, jsme schopní to okamžitě řešit,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město). Voliči z okresu Mělník s nařízenou karanténou nebo onemocněním covid-19 mohou volit z auta na speciálním volebním místě, případně do zvláštní volební schránky.

Drive-in volební místo V Mělníku bude takzvané drive-in místo pro celý okres, a to v ulici Karolíny Světlé v prostoru dopravního hřiště. Fungovat bude, stejně jako v jiných okresech, ve středu 30. září od 07:00 do 15:00. „Vybavení volebního stanoviště zajistí armáda,“ uvedla mluvčí mělnické radnice Barbora Walterová. Středočeský krajský úřad zveřejnil kompletní seznam drive-in volebních míst pro všechny středočeské okresy na webu. V pátek přibylo 2111 nakažených koronavirem. O tisíc méně než během rekordního čtvrtka Lidé v karanténě nebo s covidem-19, kteří nebudou moct hlasovat na drive-in místě, mohou telefonicky požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky doma. Komise pro tento případ budou voliče navštěvovat od pátku volebního týdne od 7:00 do soboty volebního týdne do 14:00. Od čtvrtka volebního týdne také komise obejdou případná, kvůli karanténě uzavřená pobytová zařízení sociálních služeb, například domovy pro seniory. Lidé po úrazu nebo s dlouhodobou nemocí, kteří by se jinak do volební místnosti nedostali, budou moci stejně jako při jiných volbách požádat obecní úřad, aby za nimi komise přišla ve volební dny domů.