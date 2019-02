‚Pofidérní spolek adoruje estébáky.‘ Poslance Jandu chce kvůli kritice svazu bojovníků trestat policie

PRAHA Hned dvakrát se měl poslanec Jakub Janda (ODS) opřít do Českého svazu bojovníků za svobodu tak, že tím minimálně překročil dobré mravy. Alespoň to tak interpretuje policie. Mandátový a imunitní výbor od ní dostal dvě podání s návrhem, aby ho pokárala. V extrémním případě by mohla Jandu jeho kritika svazu připravit o jeden plat. Podle informací serveru Lidovky.cz ale poslanci nad svým kolegou přivřou oči.

„Není jistě úkolem poslanců a vlády mluvit o spolkové činnosti občanského života, pokud neporuší zákony této země. Je však bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz,“ přispěl Janda ve sněmovně do diskuse (celá zde) o státní subvenci pro Český svaz bojovníků za svobodu.

Byl čtvrtek 25. října 2018. Na programu jednání dolní komory parlamentu byly zrovna interpelace na předsedu vlády. Janda se dramaticky tázal Andreje Babiše, zda chce pro dotaci svazu zvednout ruku. Jeho prosba byla natolik ostrá, že si ji Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) nenechal líbit. Jeho představitelé sepsali dvě trestní oznámení. První skončilo návrhem policie na disciplinární řízení, druhé jako možný přestupek.

„Pan poslanec Janda sděluje veřejnosti, že ČSBS porušuje zákony. To je samozřejmě pomluva, proti které se ČSBS brání. Pokud se pan poslanec Janda domnívá, že ČSBS skutečně porušuje zákony, měl by on podat na ČSBS trestní oznámení. Pokud tak neučiní, jeho slova jsou vskutku pomluvou,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předseda svazu Jaroslav Vodička. Je třeba dodat, že Janda svaz z prolomení legislativy neosočil.

Na přelomu loňského a letošního roku obdržel mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny od policie dva závěry. Verbální spojení svazu s komunistickými pohrobky je podle vyšetřovatelů důvod, aby zákonodárci projednali Jandova slova v disciplinárním řízení. Na jeho konci může být pokuta až ve výši jednoho měsíčního platu. Druhý výstup doputoval od kriminalistů k výboru přes Úřad Městské části Praha 1.

‚Pan poslanec lhal‘

„Oznámení o přestupku, které úřad obdržel od policie, hovoří, že dotyčný poslanec je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, urážky na cti,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí úřadu Kateřina Písačková. Z pohledu policie mohl poslanec urazit místopředsedu ČSBS Emila Kulfánka. Janda se o něj otřel, když mluvil o jeho někdejším angažmá na ministerstvu obrany.

„Připomeňme (…) si působení Emila Kulfánka na ministerstvu obrany a jeho obstrukce válečným veteránům,“ prohlásil při interpelacích. Předseda svazu Vodička na to opáčil, že Jandovo vyjádření jeho kolegu ponížila. Ústava podle něj nic takového zákonodárcům nepovoluje. „Pan poslanec Janda lhal ve sněmovně a obvinil bezúhonného člověka z něčeho, čeho se ten občan nedopustil,“ zmínil Vodička.

Oba podněty mandátový a imunitní výbor prodiskutuje 5. února na svém nadcházejícím jednání. Janda se však s největší pravděpodobností nemusí ničeho obávat. V prvním případě to policie zamotala. Podnět na disciplinární řízení totiž může vzejít pouze ze zákonodárného sboru. Kriminalisté tak měli věc rovnou odložit s tím, že se nic nestalo. Jinými slovy v tomto případě poslanci ODS nic nehrozí.

Výbor oba podněty nejspíš odloží

„Musíme se s tím formálně vypořádat, ale nepředpokládám velkou diskusi,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz předseda výboru Stanislav Grospič. Podle informací serveru Lidovky.cz výbor směřuje k tomu, že kromě návrhu na disciplinární řízení vezme pouze na vědomí i podezření z přestupku. Dál by se tím zabývat neměl. V obecné rovině by trest za přestupek byl ve hře, kdyby se poklesek poslance odehrál mimo půdu sněmovny.

Svaz s pošramocenou pověstí Pověst Českého svazu bojovníků za svobodu začala upadat na podzim roku 2016. Řadě členů vadilo, že se ze spolku stává politická organizace se sentimentem po minulém režimu. Ostatně předseda Jaroslav Vodička byl dvakrát členem KSČ, působil i jako konfident VB. Na protest tak svaz opustil třeba generál Pavel Vranský, hrdina od Tobrúku, i další skuteční veteráni.

Vodička pošlapal i vnitřní opozici, tři své nejhlasitější kritiky nechal bez diskuse vyloučit. Kvůli stejnému důvodu došlo z jeho vůle i ke zrušení dvou místních buněk svazu, kladenské a jičínské. Loni na podzim opustila řada členů svaz kvůli tomu, že Vodička ocenil medailí komunistického poslance Zdeňka Vondráčka, který roku 1989 bil demonstranty.

Při tomto scénáři by si mohl zákonodárce vybrat. Zda nechá svůj prohřešek vyřídit na úřadě, nebo kolegy. „Právní řád umožňuje poslancům, aby požádali příslušný správní orgán o projednání přestupku v disciplinárním řízení. Pokud takovou žádost poslanec nebo nevznese, projedná se jeho přestupek ‚standardním‘ způsobem,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz Martina Lustigová z tiskového odboru sněmovny.

„Za svými slovy si stojím a budu stát, i kdyby mě to mělo stát ten měsíční plat,“ sdělil serveru Lidovky.cz poslanec Janda, jak zpětně hodnotí svá slova na adresu ČSBS. „Mám-li být projednáván za to, že jsem o svazu bojovníků za svobodu řekl, že je to pofidérní spolek, tak to spíš vytváří obrázek o panu Vodičkovi,“ uvedl zase pro deník Právo, jenž upozornil na první trestní oznámení od svazu.

Ironií je, že sám poslanec dodnes nemá oficiální zprávy o tom, co se kolem něho děje. „Nikdy mne nikdo v těchto věcech nekontaktoval, nikdy mi nebylo nic doručeno, ani oznámeno, a to jak ze strany policie, úřadu prahy 1, mandátového a imunitního výboru, ČSBS nebo kohokoliv jiného. Proto neznám obsah toho, co vlastně bude výbor projednávat,“ uvedl pro Lidovky.cz Janda.