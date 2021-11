Pohled do hlavy antivaxera. Proč někteří lidé potřebují, aby jim očkování nařídil stát

„Očkovat se nenechám, protože nevěřím, že je to bezpečné,“ řekl serveru Lidovky.cz třiatřicetiletý Petr, otec dvou malých dětí. Zároveň však připustil, že pokud by vláda nařídila očkování povinně, injekci by neodmítl. „Proč to nenařídí povinně? Protože za to nikdo nechce přijmout odpovědnost. Až to jasně nařídí, budu vědět, že látka je bezpečná, protože se za ni stát postaví. Nyní to působí tak, že ani politici jí plně nevěří,“ dodal.