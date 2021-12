Pohoda u krbu zabíjí? Čeští vědci nesouhlasí s tím, že spalování dřeva ničí životní prostředí víc než auta

Závěr Řeků zněl: přestaňte topit dřevem, pohoda u krbu zabíjí. Pro zastánce spalovacích motorů to byl jasný důkaz, že jim Evropa nemá sahat na vozidla. Pro ekologické pravověrce, že krby mají zmizet spolu s auty. Čeští experti na kvalitu ovzduší se ovšem shodují, že tak, jako je zbytečné nosit sovy do Athén, nemá cenu ani vynášet z ní pravdu o emisích. Hlavní problém tkví v tom, že studie srovnává, co není ke srovnání.