Veřejnost a blízcí se rozloučí s kardinálem Dukou, úryvek z Bible přednese Strach

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu naposledy rozloučí s kardinálem Dominikem Dukou. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach, který měl k zesnulému duchovnímu velmi blízko.

„Obřady posledního rozloučení povede Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v České republice. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí, kněží arcidiecéze a kněží z řádu dominikánů,“ uvedlo pražské arcibiskupství.

Při zádušní mši svaté zazní Requiem b-moll, Op. 89 Antonína Dvořáka.

Kardinál Dominik Duka
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s kardinálem a bývalým pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. (13. listopadu 2025)
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s kardinálem a bývalým pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. (13. listopadu 2025)
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s kardinálem a bývalým pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. (13. listopadu 2025)
„Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou Jaroslav Svěcený. Jako výraz náklonnosti a podpory zemřelého arménskému a izraelskému národu nad hrobem zazní modlitba arménského kněze a hebrejský zpěv Žalmu 16,“ doplnilo arcibiskupství s tím, že do liturgie budou dále zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého.

Svou účast na pohřbu přislíbil například bývalý prezident Miloš Zeman, kterého s Dukou pojil přátelský vztah. Dorazit má také například herečka Jiřina Bohdalová.

Lidé Dukovi vzdávali hold

Již ve čtvrtek a v pátek se mohla široká veřejnost se zesnulým kardinálem rozloučit. Lidé Dukovi vzdávali úctu v kostele Všech svatých na Jiřském náměstí Pražského hradu, který se nachází mezi královským palácem a Ústavem šlechtičen. Kardinál oblečený do slavnostního fialového roucha ležel před oltářem v otevřené rakvi.

Čestnou stráž stáli členové Řádu svatého Huberta, v zelených pláštích a mysliveckých kloboucích. Duka s mysliveckým řádem spolupracoval už jako královéhradecký biskup.

Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, zemřel nad ránem v úterý 4. listopadu 2025. Letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován. Post pražského arcibiskupa a českého metropolity zastávala v letech 2010 až 2022.

