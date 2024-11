Pohřeb bývalé ministryně Benešové bude příští týden v úterý v Praze

Benešová byla ministryní spravedlnosti ve vládě Jiřího Rusnoka od července 2013 do ledna 2014 a potom znovu v kabinetu Andreje Babiše od dubna 2019 do prosince 2021, tehdy jako nestranička za hnutí ANO.

Benešová se narodila 17. dubna 1948. Absolventka pražské právnické fakulty pracovala 20 let jako okresní prokurátorka v Kladně, než začátkem 90. let přišla na Generální prokuraturu ČR (později Vrchní státní zastupitelství). Koncem 90. let se dostala do čela Nejvyššího státního zastupitelství.

Z funkce byla odvolána v září 2005, jedním z důvodů byla její blízkost k ČSSD.