Byla nebojácná, chtěla pomáhat. Pohřbu vojákyně v kostele se účastní stovky lidí

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  10:59aktualizováno  11:32
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Přes tři sta lidí se v úterý od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy loučí s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Z politiků se pohřbu účastní například místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) či ministr obrany Jaromír Zůna (SPD). Nový náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč v kostele není.

Původně se smuteční obřad měl konat pouze za účasti rodiny, nejbližších přátel, kolegů z armády a policistů. Nakonec však do kostela a jeho okolí mohla i veřejnost.

Na začátku promluvil vojenský kaplan, který přidal i osobní vzpomínku. „Odmalička chtěla pomáhat a byla nebojácná. Když byla se svými sestrami u zubaře, šla na řadu jako první, aby ukázala, že se nebojí,“ poznamenal.

Kvůli vysokým teplotám bylo v kostele velké horko. Při obřadu měla jedna vojákyně zdravotní komplikace, kvůli kterým musela být venku ošetřená.

Více než dvě stovky lidí se od 10 hodin v kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku naposledy loučí s vojákyní, který zemřela při nehodě před necelými dvěma týdny. (4. srpna 2026).
V Netolicích na Prachaticku se koná pohřeb vojákyně, která zemřela při pádu armádního vrtulníku (4. srpna 2026).
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
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Po konci obřadu bude následovat smuteční průvod na nedaleký hřbitov. „Od rána je tu hodně živo. Viděla jsem hodně letců a dalších vojáků. Ještě ráno kolem kostela uklízeli a dosekali trávu, aby bylo všechno nachystané,“ popisuje jedna z místních, která bydlí nedaleko kostela.

Na obřad dorazili také někteří politici včetně místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) či ministra obrany Jaromíra Zůny (SPD).

Stroj se zřítil 23. července při výcvikovém letu přímo v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Vrtulník po dopadu začal hořet a na místo okamžitě vyrazily vojenské i civilní záchranné jednotky. Na palubě bylo pět vojáků.

Jedna příslušnice armády utrpěla zranění neslučitelná se životem a zemřela na místě. Další tři členové posádky byli ve vážném stavu transportováni do brněnských nemocnic, dva do Fakultní nemocnice Brno, jeden do nemocnice u sv. Anny. Záchranáři ošetřili celkem sedm postižených, protože kromě posádky se několik lidí v okolí nadýchalo kouře.

„Dnes dopoledne došlo v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou k havárii vrtulníku UH‑1Y Venom. Na palubě bylo pět příslušníků armády. Jedna vojákyně utrpěla smrtelná zranění,“ uvedla armáda v tiskovém sdělení.

Ministerstvo obrany následně oznámilo, že pozastavilo provoz všech vrtulníků systému H‑1, tedy typů Venom a Viper, do doby, než bude známa příčina nehody.

Podle velení základny se jednalo o rutinní výcvikový let. „Vrtulník se zřítil při přistání z výšky asi 50 metrů nad terénem,“ uvedl pak vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.

Na základně byl vyvěšen černý prapor a prostor byl uzavřen. Vyšetřování vede vojenská komise, která prověřuje technický stav stroje, průběh letu i lidský faktor.

Na místo dorazil ministr obrany Jaromír Zůna. „Je to tragická událost, která zasáhla celou armádu. Rodině i kolegům vyjadřuji upřímnou soustrast,“ řekl. Kondolence vyjádřili také prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. „Ztráta vojákyně při plnění služebních povinností je vždy mimořádně bolestná. Rodině i blízkým přeji mnoho sil,“ uvedl prezident.

Od začátku devadesátých let zaznamenala česká armáda úmrtí vojačky ve službě jen jednou. Tehdy šlo o tragédii na Sinaji v roce 2020, kdy při havárii vrtulníku zahynula Michaela Tichá. Stroj tehdy spadl kvůli technické závadě a kromě ní zemřelo i šest dalších členů mezinárodní mise. Tichá byla povýšena do hodnosti štábní praporčice in memoriam a obdržela medaili Za hrdinství.

Venom patří k nejnovější technice českého vrtulníkového letectva. Stroje byly dodány v letech 2023 a 2024 a postupně nahrazují sovětské Mi‑24 a Mi‑17. Jde o víceúčelové vrtulníky určené pro přepravu, podporu pozemních jednotek i výcvik.

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