Původně se smuteční obřad měl konat pouze za účasti rodiny, nejbližších přátel, kolegů z armády a policistů. Nakonec však do kostela a jeho okolí mohla i veřejnost.
Na začátku promluvil vojenský kaplan, který přidal i osobní vzpomínku. „Odmalička chtěla pomáhat a byla nebojácná. Když byla se svými sestrami u zubaře, šla na řadu jako první, aby ukázala, že se nebojí,“ poznamenal.
Kvůli vysokým teplotám bylo v kostele velké horko. Při obřadu měla jedna vojákyně zdravotní komplikace, kvůli kterým musela být venku ošetřená.
Po konci obřadu bude následovat smuteční průvod na nedaleký hřbitov. „Od rána je tu hodně živo. Viděla jsem hodně letců a dalších vojáků. Ještě ráno kolem kostela uklízeli a dosekali trávu, aby bylo všechno nachystané,“ popisuje jedna z místních, která bydlí nedaleko kostela.
Na obřad dorazili také někteří politici včetně místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) či ministra obrany Jaromíra Zůny (SPD).
Stroj se zřítil 23. července při výcvikovém letu přímo v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Vrtulník po dopadu začal hořet a na místo okamžitě vyrazily vojenské i civilní záchranné jednotky. Na palubě bylo pět vojáků.
Jedna příslušnice armády utrpěla zranění neslučitelná se životem a zemřela na místě. Další tři členové posádky byli ve vážném stavu transportováni do brněnských nemocnic, dva do Fakultní nemocnice Brno, jeden do nemocnice u sv. Anny. Záchranáři ošetřili celkem sedm postižených, protože kromě posádky se několik lidí v okolí nadýchalo kouře.
„Dnes dopoledne došlo v areálu 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou k havárii vrtulníku UH‑1Y Venom. Na palubě bylo pět příslušníků armády. Jedna vojákyně utrpěla smrtelná zranění,“ uvedla armáda v tiskovém sdělení.
Ministerstvo obrany následně oznámilo, že pozastavilo provoz všech vrtulníků systému H‑1, tedy typů Venom a Viper, do doby, než bude známa příčina nehody.
Podle velení základny se jednalo o rutinní výcvikový let. „Vrtulník se zřítil při přistání z výšky asi 50 metrů nad terénem,“ uvedl pak vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.
Na základně byl vyvěšen černý prapor a prostor byl uzavřen. Vyšetřování vede vojenská komise, která prověřuje technický stav stroje, průběh letu i lidský faktor.
Na místo dorazil ministr obrany Jaromír Zůna. „Je to tragická událost, která zasáhla celou armádu. Rodině i kolegům vyjadřuji upřímnou soustrast,“ řekl. Kondolence vyjádřili také prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. „Ztráta vojákyně při plnění služebních povinností je vždy mimořádně bolestná. Rodině i blízkým přeji mnoho sil,“ uvedl prezident.
Od začátku devadesátých let zaznamenala česká armáda úmrtí vojačky ve službě jen jednou. Tehdy šlo o tragédii na Sinaji v roce 2020, kdy při havárii vrtulníku zahynula Michaela Tichá. Stroj tehdy spadl kvůli technické závadě a kromě ní zemřelo i šest dalších členů mezinárodní mise. Tichá byla povýšena do hodnosti štábní praporčice in memoriam a obdržela medaili Za hrdinství.
Venom patří k nejnovější technice českého vrtulníkového letectva. Stroje byly dodány v letech 2023 a 2024 a postupně nahrazují sovětské Mi‑24 a Mi‑17. Jde o víceúčelové vrtulníky určené pro přepravu, podporu pozemních jednotek i výcvik.