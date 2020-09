Pohyb české delegace na Tchaj-wanu je pod přísným dozorem. Místní se obávají ‚čínské chřipky‘

Praha Ostře sledovaná česká delegace, kterou na Tchaj-wan tento týden přivezl šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), na jedné straně plní stránky ostrovních novin a sklízí potlesk, na druhé straně probudila strach. Ani ne tak z čínské politické či ekonomické vendety, nýbrž z nové nákazy „čínskou chřipkou“, jak mnozí nazývají covid-19.

Proto Tchajwanci Čechy, kteří jim přivezli slova podpory, uznání i byznysové příležitosti, odřízli od běžné populace a drží je ponejvíce v hotelu. V extra patře, mimo ostatní hosty. Jsou přece potenciálními nosiči na Tchaj-wanu téměř vymýcené nemoci.



„Přípravy celé mise byly pod taktovkou tchajwanského ministerstva zdravotnictví. Tchajwanci si jsou vědomi hrozby v podobě covidu-19, a jelikož se případy koronaviru v zemi prakticky nevyskytují, nemohou riskovat, aby kdokoliv z 90členné české delegace představoval potenciální hrozbu. Proto je jejich pohyb pod přísným dozorem,“ řekl LN Prokop Holý, který na ostrově dva roky podniká.

„Celý jejich pobyt je přesně předem organizován, žádný volný pohyb není umožněn. Kdokoliv přijde s delegací do styku, musí do dvoutýdenní karantény,“ dodal Holý, jeden ze zhruba stovky Čechů žijících na Tchaj-wanu.



Pokud se účastníci mise těšili, že si prohlédnou krásy ostrova, odjedou zklamaní. Do paměti se jim vryje možná jen hotelový pokoj, salonek a bazén. Ven sami nesmí. Nemají ani šanci promísit se v hotelu s jinými hosty: mají výhradně svá dvě patra. Samozřejmostí je všudypřítomná rouška.

Odřeknuté schůzky

Izolace do určité míry ovlivňuje i české podnikatele, kteří do země přijeli za byznysem a osobními schůzkami. Účastníci si je sice podle informací LN mohou sjednat, ale jen v hotelu. O všech setkáních mimo oficiální program navíc musejí předem informovat Česko-tchajwanskou obchodní komoru. Na místě je má vždy doprovázet zástupce tamního ministerstva zahraničních věcí.



Největší prostor pro obchodní jednání bude podle oficiálního programu dnes, kvůli proticovidovým opatřením se ale snížil počet velkých byznysových meetingů. Část tchajwanských firem prý dokonce účast na jednáních zrušila.

Bezmála dvacetičtyřmilionový Tchaj-wan, který Čína považuje za svou provincii a jemuž hrozí ozbrojeným zásahem v případě vyhlášení nezávislosti, má podle včera zveřejněných dat jen 19 nakažených, desetimilionové Česko naproti tomu horko těžko sráží denní čísla pod pětistovku. Také z toho důvodu museli Češi podstoupit v týdnu před odletem dva testy na covid-19 v certifikovaném zdravotním zařízení, testování má proběhnout ještě i během pobytu na ostrově.

Co se týče návštěvy z geopolitického hlediska, pro Tchajwance je podle Holého významná. Nicméně ani v tomto bodě není situace černobílá. „Existuje zde početná skupina Tchajwanců, která význam návštěvy nechápe. Například poté, co pan Vystrčil řekl v parlamentu, že je Tchajwanec, bylo to touto částí populace přijato dosti rozporuplně, s nepochopením,“ zdůraznil Holý s tím, že je nutné si uvědomit, že tchajwanská společnost je konzervativní oproti české či evropské.

Tchajwanců, kteří s návštěvou nesouhlasí nebo jimž je lhostejná, je ale podle Holého maximálně deset procent. Většinou jde o zástupce dělnické třídy. „Na druhou stranu se o této návštěvě v místních médiích mluví každý den, takže je mediálně velice dobře pokryta,“ doplnil.

S Českem si místní nejčastěji spojují značku automobilů Škoda, která má na ostrově od roku 2015 přímé obchodní zastoupení. Přímo na Tchaj-wanu jsou činné i firmy Moser, Botanicus či TOS Varnsdorf, který tam staví multifunkční obráběcí stroje. Na tchajwanský trh pronikl výrobce designového osvětlení Lasvit či sklářská firma Preciosa. Ani jedna z těchto společností ale zástupce s českou delegací neposlala.

„Ekonomicky z návštěvy mohou profitovat obě země, nicméně Česká republika to nebude mít jednoduché, jelikož je o místní trh velký zájem. Investuje zde masivně například Francie a především USA,“ připomněl Holý.

Kromě Škodovky znají Tchajwanci hlavně Prahu, kterou mnozí navštívili. „Někteří znají i primátora Zdeňka Hřiba, jelikož zde studoval. Toť vše,“ shrnul Holý povědomí ostrovanů o Česku.

Apel na mosty

Českou metropoli včera vzpomněl na setkání s Vystrčilem i Su Čen-čchang, který si pochvaloval čísla tchajwanských turistů v Česku. V letech 2018 a 2019 jejich počet opakovaně přesáhl 190 tisíc ročně. Podotkl, že i sám navštívil Prahu, kde s chotí koupil „zámek lásky“, který milenci věší na zábradlí mostu jako znamení pevnosti jejich svazku. Su řekl, že podobný most lásky vybudoval jako hejtman ve svém regionu.



O mostu mluvil včera i Vystrčil. Ovšem o tom pomyslném, politickém. Zdůraznil, že účelem jeho cesty je postavit most mezi Českem a Tchaj-wanem. Věří prý, že budou následovat mosty další.