Úleva pro seniory: skončí výzvy k zaplacení pojistného pro lidi, kteří čekají na přiznání penze

„Všechny pojišťovny v pátek odsouhlasily propojení systémů s Českou správou sociálního zabezpečení. V příštím týdnu se vyřeší zbývající technikálie. Všechny pojišťovny na trhu tak budou informovány a získají přehled o tom, kdo si žádá o různé typy starobních penzí,“ uvedla pro server Lidovky.cz poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková, členka sněmovního výboru pro sociální politiku.

Informaci serveru Lidovky.cz potvrdilo i ministerstvo práce a sociálních věcí a také největší pojišťovna v zemi, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se zhruba 60 procenty trhu. „Na pátečním jednání bylo dohodnuto, že resort práce a sociálních, potažmo Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude schopná předávat VZP seznamy klientů, kterých se žádosti o přiznání řádných starobních a případně i předčasných důchodů týkají. Na základě těchto podkladů VZP přestane klienty dočasně aktivně oslovovat. Byli jsme ujištěni, že situace bude vyřešena během jednoho až dvou měsíců,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

„Ze strany VZP se jedná o technicky poměrně náročné řešení, neboť proces oslovování je automatizovaný. I proto žádáme klienty o shovívavost a pokud by někomu z této skupiny přišla výzva k doložení plateb zdravotního pojištění, případě k úhradě minimálního pojistného, prosíme, aby se obrátil na naši pobočku,“ doplnila Plívová.

Pokud by se následně u konkrétních případů ukázalo, že klient měl zažádáno o důchod, ale ten mu nebyl ze strany ČSSZ přiznán – nárokovost je předmětem posuzování – bude VZP u konkrétního klienta řešit situaci individuálně. „Předpokládáme, že toto by se mohlo týkat maximálně desítek případů,“ uvedla Plívová. Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky, a to dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Zdravotní pojišťovny standardně potřebují, aby jim ČSSZ potvrdila, že u daného pojištěnce byl přiznán důchod a placení pojistného tedy přechází na stát. Jenže to teď ze strany státu drhne. Byť má úřad na rozhodnutí zákonnou lhůtu tři měsíce, více než 90 dnů teď čeká na verdikt na 18 tisíc žádostí. Důvodem zpoždění je zejména napjatá personální situace na úřadech, vysoký počet žádostí včetně těch o předčasný důchod a nová agenda spojená s vyplácením výchovného.

Kvůli tomu jsou však někteří čerství penzisté – kteří už mají na důchod nárok, ale ještě nedisponují razítkem z úřadu – v často prekérní situaci. Mnozí už opustili zaměstnání, ve kterém jim zaměstnavatel strhává pojistné z jejich mzdy, nicméně ještě jim nebyl přiznán důchod, tedy nejsou bráni za státní pojištěnce, proto je pojišťovny ve výzvách vybízejí k tomu, aby uhradili minimální výši pojistného. Řada starších lidí však nemá peněz nazbyt a zároveň jsou bez příjmu. Část z nich už se kvůli tomu dostává do dluhů.

„Třeba já jsem se minulý týden dozvěděla, že už dlužím sedm tisíc korun. Plus penále. Že bych si měla pojištění hradit sama, mi nikdo neřekl,“ stěžovala si na sociálních sítích například novopečená seniorka Liběna z Trutnovska. O vstup mezi důchodce si podle svých slov požádala v listopadu, do práce ale chodila ještě do konce února. Žádost na úřadě prý několikrát urgovala. Ovšem marně.

Podobně dopadla i další seniorka Zdena z Brna. „Od prosince mě vedou jako dlužníka. Vědí sice, že je správa sociálního zabezpečení zahlcená, nemůžou s tím prý ale nic dělat. Informace si totiž úřady mezi sebou nepředávají,“ popisuje.

Peníze, které senior takto zaplatí, by se mu ale měly po přiznání důchodu vrátit zpět. Pokud si platby pojistného nemůže dovolit, měl by podle mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jany Schillerové předložit alespoň doklad, že podal žádost o důchod. Jakmile mu ho úředníci přiklepnou, dluh by se měl smazat. Stejně jako penále. „Tato situace ale může být nepříjemná. Po určitou dobu mohou být tito lidé evidováni jako dlužníci, byť ne vlastní vinou,“ vysvětlila Schillerová.

Za neblahou situaci se omluvil i premiér Petr Fiala (ODS). „U České správy sociálního zabezpečení tam prostě v tuto chvíli situace dobrá není. Omlouvám se všem klientům, kteří si žádají o důchod. Víme, že čekají dlouho a je to neúměrné nebo není to v pořádku,“ uvedl ministerský předseda v pátečním rozhovoru pro agenturu ČTK.

Zpoždění nad zákonnou lhůtou

Sociální správa čelí od podzimu náporu. Celkem dostala podle šéfa ČSSZ Františka Boháčka loni za poslední čtvrtletí téměř 120 tisíc žádostí o předčasný důchod. Část lidí si tehdy výplatu odložila a nyní žádá ještě o přepočítání částky. Odejít do předčasného důchodu bylo tehdy – kvůli několika běžným i mimořádným valorizacím penzí z důvodu nebývale vysoké inflace – výhodnější než počkat na odchod do řádného důchodu.

Od ledna se podle Boháčka vyplácí také výchovné. O ně požádalo dosud 51 000 mužů a nově teď také žen, které se chystají do důchodu. Loni pracovníci řešili i dvě mimořádné valorizace kvůli inflaci. Úřad tak před pár týdny oznámil, že se doba vyřizování důchodu prodloužila a překračuje zákonnou lhůtu. V průměru tehdy trvala 99 dnů.

„V pásmu nad devadesát dnů se stále nachází 22 tisíc žádostí o starobní důchod,“ napsala serveru Lidovky.cz před dvěma týdny mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. Devadesát dnů je zákonná lhůta, do kdy musí být žádost o přiznání důchodu vyřízena. Úředníci musejí podle Drmolové vyřídit až dvojnásobný počet žádostí o výplatu důchodu, než je zvykem.

„Přišly některé věci, které se třeba úplně nedaly předvídat, a to je v důsledku inflace například výhodnost předčasných důchodů, což způsobilo nápor na ten systém. Nárůst žádostí byl asi o 80 000 osob, ale vzrostla i agenda s dalšími žádostmi,“ popsal ve zmíněném rozhovoru situaci premiér Fiala. Nad rámec důvodů zmíněných Boháčkem uvedl též komplikovanou situaci v personální oblasti. Přijala se podle něj krátkodobá opatření formou prioritizace činností. „To znamená dát dopředu ty, kde by mohlo dojít k nějakému sociálně-hmotnému ohrožení. Proběhla personální opatření, posilují se pracovníci, kteří jsou zaškolení na to, aby to mohli vyřizovat, takže nějaký pozitivní dopad už tam je,“ sdělil Fiala.