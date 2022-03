Služby prostředníků? Uprchlíky kasírují za něco, co je zdarma. VZP varuje před šmejdy

Všeobecná zdravotní pojišťovna uvedla, že k úterní osmé hodině ráno zaregistrovala do systému zdravotního pojištění 57 247 lidí z Ukrajiny. Velkou část z nich tvoří děti, a to nejčastěji ve věkové kategorii 6 až 12 let. VZP dále uvedla, že v posledních dnech registruje zhruba 10 tisíc uprchlíků denně.

To však není jediná informace, na kterou VZP v úterý upozornila. Současně totiž poukázala na nekalé praktiky, se kterými se pracovníci v asistenčních centrech (KACPU) v posledních dnech setkávají.

„Pracovníci VZP se v rámci KACPU setkávají se ‚službami prostředníků‘, kteří za úplatu nabízí příchozím vyřízení všech potřebných formalit,“ varovala tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.

„Tohle chování je šmejdské a když nic jiného, tak v rozporu s dobrými mravy i morálkou. Lidé, kteří k nám přicházejí, jsou pochopitelně dezorientovaní, mají za sebou často strastiplnou cestu a traumatizující zážitky,“ řekl náměstek ředitele VZP Ivan Duškov.

Podle jeho slov, aby ukrajinští uprchlíci získali aspoň bazální jistotu, zaplatí za služby, které jsou přitom zdarma. „Asistenční centra fungují, mají připravená zázemí a infrastrukturu tak, aby jimi prošel kdokoli i bez placené asistence,“ zdůraznil.

Před podvodníky varoval Jihomoravský kraj

K zajištění zdravotního pojištění pojišťovna doporučuje využití právě center, kde je vše na jednom místě. „Naše pobočky sice také zajistí registraci do systému těm, kdo už mají udělené vízum za účelem strpění, ale vzhledem k tomu, že řeší i běžné činnosti, je pro registraci do systému opravdu vhodnější zajít do asistenčního centra, je-li to jen trochu možné,“ doplnil Duškov.

Redakce iDNES.cz oslovila i jiné zdravotní pojišťovny, zda se s tímto problém setkávají. Ty však uvedly, že primární pojišťovnou pro uprchlíky je právě VZP. „S námi řeší lidé uprchlí z Ukrajiny, kteří již mají vízum za účelem strpění, výhradně registraci k veřejnému zdravotnímu pojištění,“ uvedla například mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) Nicol Lenertová.

Podobně se vyjádřila i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, její mluvčí Jana Schillerová současně uvedla, že s výše popsanými praktikami se jejich pojišťovna dosud nesetkala.

Naopak centrum pro ukrajinské uprchlíky v Praze již zkušenosti s podvodníky má. „S těmito případy jsme se setkali a po zjištění je předali k řešené policii, která je tu s námi. S počty případů a bližšími informacemi se obraťte tedy na policii,“ uvedla pro iDNES.cz z pražského centra Kateřina Suchánská.



Redakce iDNES.cz současně oslovila policii, zda se s podobnými praktikami setkala. „Vnímáme informace k této problematice ve veřejném prostoru, ale aktuálně nemám konkrétní informace, které bych mohl poskytnout,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí David Schön.

Ten také zdůraznil, že policie jako velmi důležitou aktivitu vnímá intenzivní komunikaci s uprchlíky ze strany policistů, ať už přímo na hranicích EU, během cesty vlaky do Česka, tak i v registračních centrech. „Jednoznačnou snahou všech zapojených osob je zajistit co nejefektivnější a nejrychlejší pomoc, včetně jasných informací o procedurách, které je nutné po příjezdu do Česka podstoupit,“ dodal za policii Schön.

V pondělí před podvodníky varoval i Jihomoravský krajský úřad. Ten upozornil na podvodníky, kteří v asistenčním centru pro uprchlíky na brněnském výstavišti nabízejí Ukrajincům za peníze urychlení registrace a získání víza.

„Upozorňujeme všechny, že v jihomoravském Asistenčním centru pomoci uprchlíkům je vše kompletně zadarmo. Objevily se případy, kdy uprchlíci platí takzvaným překupníkům za to, že je rychleji protáhnou centrem a pomohou s vyplněním formulářů. Pokud by někdo o takovém jednání věděl, ať neprodleně informuje policisty,“ vyzvala mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.