Peníze na léčbu mizí, vyšší mzdy lékařů si nemůžeme dovolit, tvrdí pojišťovny

Shoda je v tom, že základní plat lékaře má od ledna vzrůst na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy podle kvalifikace a délky praxe. Sporné zůstává, jestli za odpracovaných pět směn v týdnu nebo šest – včetně osmi hodin přesčasů. Lékaři požadují navýšit platy bez přesčasů. Mnozí odborníci ale upozorňují, že na to peníze nestačí a zdravotní systém se řítí do průšvihu.

I zdravotní pojišťovny varují, že jim vysychají účty s penězi na léčbu. „Už nemáme dostatečné rezervy na úhradu zdravotní péče pro případ nečekaných problémů,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. V prosinci zbývalo v základních fondech všech sedmi pojišťoven asi 20 miliard korun.

„Optimální rezerva má být 50 miliard. Teď pojišťovnám zůstává jen 15 miliard, což stačí k úhradě péče na zhruba 11 dní. To je málo,“ upozorňuje Friedrich.

Musí platit víc, než dostávají

Pojišťovny dostávají každý měsíc pojistné za klienty, stát jim ale nařídil deficitní hospodaření. Vyplácet musí víc peněz, než získají. Letos mají za péči vyplatit 513 miliard, ale dostanou o 11 miliard méně „Letošek tak vymaže rezervy pojišťoven určené na léčbu. Pokud se situace příští rok nezmění, nastane velký problém,“ dodává Friedrich.

Podle Jana Řežábka z tiskového oddělení resortu je na všech účtech pojišťoven přes 50 miliard, ale hůř jsou na tom menší pojišťovny. Podle Friedricha i celková suma klesá, navíc část peněz je určena třeba na provoz či prevenci, ale ne na léčbu. „Pro příští rok vláda počítá s vyrovnaným hospodařením zdravotních pojišťoven,“ ujišťuje Řežábek.

Problémy s financováním, deficitní rozpočet pojišťoven či silný tlak lékařů na růst platů kritizuje i Svatopluk Němeček, bývalý ministr zdravotnictví a současný ředitel menší nemocnice v Bohumíně.

„Zdravotnictví je v průšvihu. Pojišťovny platí za péči o 100 miliard víc než před pěti lety, nejvíce vzrostly náklady na mzdy. Na lepší kvalitě a dostupnosti péče to ale vidět není. Dostupnost se spíš zhoršuje,“ míní Němeček. Podle něj by ministerstvo nemělo zvyšovat úhrady za péči ani mzdy lékařů více, než si systém může dovolit. „Vydírání bych neustoupil. Neskončí to. Když loni mladí lékaři odmítli v řadě nemocnic sloužit přesčasy, u nás se k tomu nepřidal žádný,“ dodává Němeček.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek nesouhlasí. „To jsou kecy politiků, kteří chtějí poštvat veřejnost proti lékařům. Ti jsou nedílnou součástí zdravotní péče a stále slouží nejvíce přesčasů. Chceme to, co nám slibují už roky: adekvátní mzdu za práci bez přesčasů,“ říká.

Odmítá i tvrzení, že se nelepší kvalita péče. Podle něj přibývá více pacientů, protože se právě díky lepší péči dožívají vyššího věku. A dostávají moderní, ale také dražší léčbu. „Zatímco před lety bylo třeba vyšetření CT či magnetickou rezonancí výjimečné, dnes je běžné. Proto výdaje rostou. Ale na rozdíl od jiných vyspělých zemí jde u nás peněz do zdravotnictví méně. A právě v tom je problém,“ tvrdí Kubek.