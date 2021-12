Pojišťovny testují funkční triky, jak přimět lidi k očkování. VZP má se svým bonusem ‚ulovit‘ přes 40 tisíc lidí

Obec Popovice čítá něco přes tisíc hlav a leží kousek od Uherského Hradiště. Coby pionýři se tu už začátkem roku zhostili poučky, že hoře se většinou k Mohamedovi moc nechce. Na radnici si udělali seznam všech osmdesátníků, úřednice je obešly s nabídkou očkování proti koronaviru.

Následně přímo k seniorům domů dorazila doktorka, aby jim injekci vpravila v klidu vlastního obýváku. S očkováním se to má velice podobně jako s tříděním odpadu – čím je to snazší, čím to obnáší méně úkonů, co by člověk musel zdolat sám, tím lepší jsou výsledky.