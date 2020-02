Poklady faraonů míří do Prahy. Pojistná hodnota artefaktů je vyčíslena na miliardu korun

Praha V Národním muzeu se představí unikátní soubor archeologických nálezů z doby egyptských faraonů. Výstava potrvá od konce června nejméně do konce října. Čeká se, že přiláká až 500 tisíc lidí.

O slávě „svých“ egyptologů mohou Češi často slyšet nebo číst. Letos však budou moci jejich úspěchy také osobně obdivovat. Koncem června začne velká výstava Sluneční králové. V Národním muzeu se představí okolo devadesátky pokladů, které pocházejí hlavně z nálezů české egyptologické skupiny v Abúsíru. Jde o unikum. Egyptská vláda totiž podobně rozsáhlý soubor vzácných předmětů zase tak často do světa nevysílá. Jejich pojistnou hodnotu navíc vyčíslila na miliardu korun.



„Poprvé se z Egypta přiváží takový velký konvolut originálních předmětů. Egypťané je půjčují velice málo. K tomu mají opravdu striktní pravidla, přísné smlouvy a na artefakty si dávají skutečně velký pozor,“ popisuje pro LN ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Příležitost pro diplomaty

„Vystavíme především naše nálezy, ale i další vzácnosti objevené v Abúsíru. Menší část z nich si půjčujeme z Metropolitního muzea ve Spojených státech, z Německa a Japonska. Budou to kusy, které byly objeveny a vyvezeny ještě předtím, než Český egyptologický ústav získal svou licenci pro vykopávky na zmíněném území,“ líčí ředitel Národního muzea.

Co bude v Praze k vidění? Například pětice soch panovníků páté dynastie, kteří byli stavitelsky aktivní v Abúsíru, nebo více než čtyři tisíce let staré sochy pocházející z hrobky princezny Šeretnebtej. „Součástí výstavy bude také podstatná část pohřební výbavy z nevykradené hrobky kněze Iufay, kterou čeští egyptologové v Abúsíru objevili v druhé polovině 90. let,“ přidává mluvčí muzea Lenka Boučková.

Rozsahem i zaměřením unikátní přehlídka výsledků práce českých i světových archeologů bude zahájena letos mezi 25. a 30. červnem. Přesné datum ještě není známo, je však pravděpodobné, že bude jedním z vrcholů končícího českého předsednictví Visegrádské skupině. V zákulisí se dokonce hovoří o tom, že výstavu by měl zahájit čestný host – egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.

Diplomatické kruhy jsou v otázce potvrzování takto vysokých návštěv obvykle opatrné. Dokud něco není stoprocentně jisté, přesnou odpověď nedají. Ani tento případ není výjimkou. „Mohu potvrdit, že se o tom dlouhodobě jedná,“ odpovídá na dotaz LN ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Účast státníka z Káhiry by jen stvrdila výsadní postavení, jaké česká archeologie v Egyptě má. Věhlas odborníků ze střední Evropy byl totiž jedním z hlavních důvodů, proč se drahocenné artefakty ze země faraonů podívají do Prahy. „Desítky let práce československých a českých egyptologů, jejich renomé a partnerství s egyptskou památkovou péčí – to jsou podle mě rozhodující faktory, proč se u nás výstava uskuteční,“ podotýká Lukeš.

Dobré vztahy se projevují i ve finanční rovině. Zatímco jiným státům Egypťané účtují poplatky za každý zapůjčený předmět, Češi žádný pronájem platit nemusejí. S Káhirou se podělí akorát o zisky ze vstupného, a to půl na půl. Praha také zaplatí nemalé pojistné; podle dostupných informací se pohybuje v řádech milionů korun.

Muzeum: Přerůstáme hranice

Od druhé poloviny května tak vypukne „šrumec“. Všechny artefakty se v Egyptě bezpečně zabalí a na začátku června letecky přepraví do Česka. „Tamní strana hodně dbá na kompletní dokumentaci. Sledují proto stav předmětů před transportem, po převezení k nám a také v průběhu celé výstavy. Po celou dobu jejího trvání tady budou jejich kurátoři, aby na všechno dohlédli,“ přibližuje ředitel Lukeš.

Výstava by měla trvat do konce října, tedy čtyři měsíce. Česká strana však už nyní jedná s egyptskými protějšky o možnosti prodloužit ji na rovný půlrok. Národní muzeum očekává, že o nálezy z doby faraonů bude obrovský zájem, počítá s minimálně 300 tisíci návštěvníků, odhaduje však, že se jejich počet vyšplhá k půl milionu.

Pro Národní muzeum jde i o určitý test. Po dlouhotrvající rekonstrukci by totiž rádo proniklo mezi významné výstavní hráče v rámci středoevropského regionu. „Chceme upozornit, že už i Praha má kapacitu pořádat výstavy, které přerůstají hranice Česka,“ říká Lukeš.