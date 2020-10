Hejtmanka Pokorná Jermanová dorazila do štábu, s novináři se nebavila. Rýsuje se středočeská koalice bez ANO

Praha Středočeská hejtmanka a lídryně krajské kandidátky ANO Jaroslava Pokorná Jermanová vpodvečer dorazila do krajského volebního štábu ANO, s novináři se nebavila. Ostatní zástupci ANO, radní Martin Herman a Robert Bezděk a hejtmančin náměstek pro finance Gabriel Kovács, nechtěli volební zisk ANO v kraji komentovat. Lídr středočeské kandidátky ODS a místopředseda strany Kupka považuje výsledek strany v kraji za úspěch, plánuje vyjednávat o koalici s hnutím STAN.

Podle průběžných výsledků ANO náleží třetí místo za STAN a ODS.

„My jsme se zatím dohodli, že dřív než promluví paní hejtmanka a pan předseda, tak se vyjadřovat nebudeme,“ řekl novinářům kolem 17:15 první místopředseda krajské organizace Herman.

Pokorná Jermanová se v posledních měsících dostala do centra pozornosti kvůli několika kauzám, týkaly se například trestního oznámení na záchranářku nebo útočného vyjádření jejího manžela vůči kandidátům opoziční ODS na sociálních sítích. Předseda hnutí Andrej Babiš uvedl, že Pokorná Jermanová měla dobré výsledky, působení si ale pokazila „různými aférkami“. Podle něj měla některé věci řešit jiným způsobem.

V minulých krajských volbách ANO ve středních Čechách získalo 16 z 65 křesel. STAN získali 15 mandátů, ČSSD 11, ODS 10 a KSČM osm. TOP 09 měli pět zastupitelů, tři z nich ale přidali k původní koalici ANO, STAN a ODS jako Nezávislí Středočeši. Tato koalice se však rozpadla a ANO se dohodlo s ČSSD na koalici podporované komunisty.

Koaliční potenciál

Jednička krajské kandidátky ODS a místopředseda strany Martin Kupka o koalici chce ještě v sobotu začít vyjednávat s hnutím STAN. ODS získala podle předběžných výsledků pod sečtení více než 90 procent hlasů skoro 20 procent, STAN téměř 22 procent. Hnutí ANO, které volby před čtyřmi lety vyhrálo, je prozatím na třetím místě se zhruba 19 procenty hlasů.

„Pro nás je to obrovské zlepšení oproti volbám v roce 2016, kdy jsme měli 13 procent, je to opravdu skoro o polovičku víc, znamená to také významné navýšení v počtu mandátů z deseti na 16, uvidíme, jak se to ve výsledku dopočte,“ řekl novinářům při příchodu do štábu strany v pražské Truhlářské ulici Kupka. Důležitou zprávou pro Středočechy podle něj nyní je, že je velká naděje, že se podmínky v kraji změní.

V tom, kdo by se mohl stát hejtmanem, budou podle Kupky hrát roli i preferenční hlasy. „Do jednání se určitě pustíme rychle, protože situace je vážná,“ dodal. Kupka také řekl, že pokud by se hejtmanem stal, nevykonával by mandát poslance.

Horší výsledek hnutí ANO v kraji si Kupka vysvětluje skandály a chybami současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. „Jeden z důležitých závazků pro nás bylo mít opravdu otevřený kraj, který bude s lidmi mluvit a nebude se skrývat za začerněnými údaji,“ doplnil místopředseda.

