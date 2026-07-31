Macinka znovu selektoval média. Ohradil se Syndikát novinářů ČR i další instituce

Podle stavovské organizace nemají zástupci státní moci jakékoli právo omezovat novináře. Ani určovat, která média mají k informacím přístup. „Tento postup je jednoznačnou diskriminací novináře i redakce na základě jejich mediální identity či domnělé názorové orientace. Zástupci státu nemají právo rozdělovat média na vhodná a nevhodná. Ani určovat, kteří novináři mají přístup k informacím poskytovaným veřejnou institucí,“ zdůraznila předsedkyně Syndikátu novinářů ČR Ivana Šuláková.
Šuláková zároveň připomněla, že státní instituce financované z daní veřejnosti musí sloužit všem. „Přístup k informacím musí být zajištěn za rovných podmínek všem médiím, která vykonávají novinářskou činnost v souladu se zákonem,“ dodala předsedkyně stavovské organizace.
Samotné dělení novinářů na různé kategorie podle syndikátu přímo podkopává principy demokratického právního státu a omezuje svobodný výkon profesních povinností. Vzkazují proto odpovědným představitelům státní moci, aby tento postup bezodkladně přehodnotili, veřejně jej vysvětlili a přijali opatření, která zaručí rovný přístup všech médií k informacím.
Pokud ministerstvo svůj postup nezmění, veřejně se neomluví a nezaručí rovné podmínky, apeluje syndikát na ostatní redakce k dalšímu kroku. Diskriminace jednoho média podle nich totiž může být zítra diskriminací kteréhokoli jiného. Vyzývají proto všechny novináře i zástupce zahraničních redakcí k jednotnému bojkotu mediálních akcí resortu.
„Redakce iDNES.cz si mnohokrát zažila selektování i kádrování ze strany některých politiků. O to důrazněji dnes odmítáme jakoukoli praxi, kdy si politici vybírají, která média nebo novináři se mohou ptát, a kteří ne. Rovný přístup k informacím je jedním ze základních principů svobodné žurnalistiky,“ vysvětluje svůj postoj šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.
Samotný incident přitom dle syndikátu přesahuje hranice České republiky. „O tomto případu rovněž informujeme mezinárodní novinářské organizace a instituce zabývající se ochranou svobody médií, svobody projevu a práv novinářů. Považujeme za důležité, aby tyto praktiky dávaly do kontextu s dosavadními útoky na svobodu médií v České republice,“ doplnila místopředsedkyně syndikátu pro mezinárodní vztahy Magdalena Sodomková.
Sama Zdislava Pokorná k celému incidentu na svých sociálních sítích zveřejnila přímo e-mailovou komunikaci ministerstvem. Poté, co se proti původnímu odmítnutí ohradila s tím, že se akredituje za standardní redakci a označení za alternativní médium či konspirační blog považuje za zcela nevhodné, jí z rezortu dorazila stručná odpověď.
„Mrzí nás, pokud máte pocit, že jsme se vyjádřili nejednoznačně. V zájmu podpory rozvoje názorové pestrosti plánujeme i tiskovou konferenci pro alternativní média, na kterou Deník N samozřejmě pozveme,“ napsali zástupci ministerstva redaktorce ve zprávě.
Pozveme je na tiskovku pro konspirační blogy, reaguje šéf diplomacie
Ministr zahraničí Macinka však obvinění z diskriminace odmítá a tvrdí, že ze strany stavovské organizace došlo k nedorozumění. „Oni to patrně špatně pochopili. My naopak rozšiřujeme okruh tiskových konferencí i pro zástupce alternativních médií a konspiračních blogů,“ uvedl pro iDNES.cz šéf české diplomacie.
Macinka se zároveň v reakci vymezil vůči samotnému syndikátu a poukázal na postup předchozího kabinetu. „Když jsme u toho, nevšiml jsem si, že by se Syndikát novinářů takto aktivně vymezoval vůči předchozí vládě, která jim vypínala weby. My je naopak začneme zvát na tiskové konference, protože nám jde o podporu názorové pestrosti,“ reagoval ministr.
Kritice ze strany novinářské obce tak šéf diplomacie podle svých slov nerozumí. „Nechápu, proč s tím má Syndikát novinářů problém. I v jejich zájmu přece musí být vyšší míra zapojení nejrůznějších autorů,“ uzavřel Macinka.