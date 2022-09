Akcionáře jsme neznali, řekl auditor k Čapímu hnízdu. Advokáti mají mlčenlivost

Knapová se údajně měla na valných hromadách prokazovat akciemi Čapího hnízda. Soudce Jana Šotta však hned na začátku upozornila, že je vázána advokátní mlčenlivostí. U soudu tak pouze uvedla, že nikdy nebyla vlastníkem akcií farmy. Na nic dalšího kvůli mlčenlivosti odpovědět nemohla a její výpověď tak po několika minutách skončila.

Podobně rychlá byla i výpověď dalšího advokáta Václava Knotka. Soudu taktéž sdělil, že je vázán mlčenlivostí a vlastníkem akcií nikdy nebyl. Mluvit tak mohl pouze o hovoru s Janou Nagyovou, pro který byl při výslechu na policii zbaven mlčenlivosti.

U soudu potvrdil, že ji při přípravě žádosti o dotaci v roce 2008 sdělil, že za farmou stojí fyzické osoby, a ne žádný velký podnik typu Agrofertu. Po něm se o slovo přihlásila Nagyová, která navázala na jeho slova. „Celou dobu jsem předpokládala, že vlastníkem není Andrej Babiš ani Agrofert, ale že je to jeho nejbližší rodina. Kolik lidí to bylo, jsem ale nevěděla,“ doplnila Nagyová s tím, že ji to stačilo k tomu, aby žádost o dotaci podala.

U soudu dále vypovídal bývalý auditor Rostislav Otřísal, který v roce 2008 prováděl audit farmy Čapí hnízdo. „Nikdy jsme neznali akcionáře. Vím pouze, že bylo vydáno 20 kusů jmenovitých akcií v hodnotě 100 tisíc korun. Jednání k auditu tehdy probíhala v budově Agrofertu,“ řekl Otřísal.

Na dotaci pro farmu se byl později z vlastní iniciativy ptát i na středočeském úřadu. Chtěl mít prý jistotu, že audit proběhl správně. „Bylo mi řečeno, že kdyby to nebylo v pořádku, dotace by nebyla přidělena,“ poznamenal.

Před polední pauzou u soudu promluvila ještě bývalá hlavní účetní Čapího hnízda Knobová, která na farmě působila během výstavby areálu. „O hospodaření farmy jsem detailní přehled neměla, pracovala jsem z domova. Vše jsem řešila s ředitelem Nenadálem a později ředitelem Rakem,“ uvedla.

Soudce Šott se jí ptal, zda účetnictví farmy řešila i s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. „V tom smyslu, že farmě Agrofert ručil za úvěr. Když poskytnete ručení, tak o firmě potřebujete mít přehled,“ vysvětlila.

Šott jí také připomněl její výpověď na policii, kde uvedla, že po svém konci v roce 2010 účetnictví předala Procházkové. „To byla asi nešťastná formulace. Tehdejší ředitel, pan Rak, mi řekl, že účetnictví bude předáno paní Procházkové. Já to fyzicky nepředávala, ty šanony bych si do kabelky nenacpala,“ dodala.

V pondělí po týdenní pauze soudce vyhověl návrhu obhájců expremiéra Andreje Babiše, aby znalci prozkoumali duševní zdraví jeho syna Andreje. U soudu jako svědci promluvili bankéři z banky HSBC, která poskytla úvěr pro farmu. „Projekt by nezískal úvěr, pokud by za ním nestál Agrofert,“ řekl bankéř Filip Koutný.

Duševní zdraví Andreje Babiše mladšího prozkoumají znalci z oboru psychiatrie a psychologie. „Termín posudku byl stanoven do 30. listopadu,“ oznámil soudce Jan Šott. Hlavní líčení tak neskončí v říjnu, další blok soudního jednání bude pokračovat i v termínu od 19. do 22. prosince.

Na programu druhého týdne projednávání jsou výslechy svědků. Obžalobě čelí kromě šéfa opozičního hnutí ANO Babiše i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba se cítí nevinní. Nagyová nyní kandiduje za ANO v Jihlavě v senátních volbách. Dostala se do druhého kola, kde se střetne s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem z ODS.

Soud plánoval v pondělí mimo jiné opakovaný výslech úřednice Evy Filipové, která dohlížela na čerpání padesátimilionové dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc.

Kauza Čapí hnízdo

Kauzu dotačního podvodu při stavbě kongresového areálu Čapí hnízdo policisté vyšetřovali od roku 2015, soud začal minulý týden po sedmi letech.

Podle obžaloby Andrej Babiš, tehdy ještě činný jako podnikatel, svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert.

Úspěšnou žádost o padesátimilionovou dotaci na stavbu kongresového areálu pak v únoru 2008 podala tehdejší místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová, dříve Mayerová.

Vyplacením dotace vznikla podle obžaloby škoda 50 milionů korun, z toho 42,5 milionů bylo poskytnuto z Evropského fondu regionálního rozvoje a po 3,75 milionech pocházelo ze státního rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje.

Nagyová je obviněná z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Oběma hrozí až desetileté vězení. Státní zástupce navrhuje pro Babiše tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejně dlouhou podmínku a pokutu půl milionu korun. Babiš i Nagyová od začátku vinu odmítají.