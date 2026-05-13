Kupka označil návrh Schillerové na změnu rozpočtových pravidel za „rozpočtový hazard“. „Stalo by se totiž to, že další vlády by mohly navyšovat schodek o 150 ař 200 miliard ročně,“ varoval Kupka. Podle něj by totiž stačilo, aby vláda vyhodnotila zhoršené bezpečnostní podmínky jako záminka k tomu, aby stát investoval bez rozpočtové odpovědnosti. Zároveň dodal, že pokud by zákon prošel, podal by stížnost k Ústavnímu soudu. „Je to standardní právo opozice,“ argumentoval.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chtěla minulý týden ve středu na mimořádné schůzi projednávat návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů, ale daleko se nedostala.
Podařilo se jí jen schválit program mimořádné schůze, když pro něj hlasovalo 80 ze 141 přítomných poslanců, jen z vládní koalice.
Opozice chce odkládat přijetí návrhu koalice tak dlouho, jak to jen bude možné. Návrh ministryně financí prakticky odstraňuje mantinely rozpočtové odpovědnosti v investicích do kritické infrastruktury, jako jsou dálnice nebo elektrárny. Pokud by Sněmovna zákon přijala, mohlo by to podle odhadů znamenat navýšení schodku až o sto miliard korun.
Předseda TOP09 Ondřej Matěj Havel ale sdělil, že nemá v plánu schůzi obstruovat a slíbil věcnou debatu. Vadí mu hlavně to, že v případě přijetí nových pravidel by nebyl znám skutečný stav veřejných financí, protože by se investice na dluh „schovávaly“.
Na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí kritizoval Havel „mediální mlhu“, kterou podle něj vytváří sjezd sudetských Němců v Brně nebo spor vlády a prezidenta o to, kdo pojede na summit NATO.
Sám Havel včera sdělil, že na sjezd do Brna pojede a celá koalice oznámila, že se nebude účastnit bodu mimořádné schůze, který se týká právě rozpravě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Havel pak silně ale zkritizoval koaliční návrh o rozvolnění pravidel pro veřejné finance, což je hlavním středečním bodem mimořádné schůze Sněmovny.
„Voliči, kteří budou splácet vaše dluhy, vám tohle neodpustí,“ prohlásil Kupka. „Do historie českého rozpočtování už se zapsala vaše rozbitá kalkulačka. Ale pokud chcete naplňovat a prosazovat tenhle zákon, tak reálně usilujete ještě o mnohem závažnější, nelichotivou přezdívku Dlužena von Bankrot,“ řekl o ministryni financí Schillerové.