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Soud za zavřenými dveřmi. Kauza Číňana, který měl vytěžovat vlivné, pokračuje

  8:02aktualizováno  8:02
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Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. (14. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
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Před Městským soudem v Praze pokračuje případ údajného čínského špiona Jang I-minga. Historicky první obžaloba z poměrně nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se nyní projednává za zavřenými dveřmi.

Soud začal už ve středu. Obžalovaný Jang I-ming u soudu sám nevypovídal a jeho právní zástupce jménem obhajoby uvedl, že se muž cítí nevinný a s obžalobou nesouhlasí. Obhájce u soudu namítal, že pouhý úmysl sbírat informace ještě neohrožuje zájmy České republiky, odmítl mužovo příslušenství k „zahraniční zpravodajské instituci“ a celou činnost hájil jako standardní novinářskou práci, přičemž uvedl, že síť kontaktů nebyla agenturní sítí.

Podle obžaloby cizinec do Česka přicestoval v roce 2022 pod krytím akreditovaného zpravodaje čínského deníku Guangming Daily a vědomě se choval tak, aby nebyl odhalen. Zájmové osoby lákal na večeře, dával jim drobné dárky a zval je na návštěvy Číny. Získané poznatky pak propojoval do souvislostí a navrhoval další postup pro korigování vztahu Číny k Česku.

Ve čtvrtek jednání začne neveřejně. Projednávají se totiž utajené informace. V průběhu dne by se veřejnost do soudní síně měla opět dostat.

Obžalovaný měl mít na starosti monitorování situace v regionu Visegrádské čtyřky a systematické vytěžování lidí z politických i akademických kruhů. Mezi jeho kontakty patřil například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a na žádost sepsal analýzu mezinárodní situace. Politik však kontakty v létě 2024 přerušil poté, co ho bezpečnostní složky neformálně varovaly, že novinář představuje riziko.

O zadržení Číňana, který je od té doby ve vazbě, dříve promluvil i šéf BIS Michal Koudelka. „K takovémuto odhalení a následně trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik zemí ve světě. USA, Velká Británie a hrstka dalších. V tomto exkluzivním klubu jsme nyní i my. ČR ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí,“ uvedl.

V případě prokázání viny hrozí obžalovanému za neoprávněnou činnost pro cizí moc až pětileté vězení a vyhoštění.

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