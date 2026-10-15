Soud za zavřenými dveřmi. Kauza Číňana, který měl vytěžovat vlivné, pokračuje

Soud začal už ve středu. Obžalovaný Jang I-ming u soudu sám nevypovídal a jeho právní zástupce jménem obhajoby uvedl, že se muž cítí nevinný a s obžalobou nesouhlasí. Obhájce u soudu namítal, že pouhý úmysl sbírat informace ještě neohrožuje zájmy České republiky, odmítl mužovo příslušenství k „zahraniční zpravodajské instituci“ a celou činnost hájil jako standardní novinářskou práci, přičemž uvedl, že síť kontaktů nebyla agenturní sítí.
Podle obžaloby cizinec do Česka přicestoval v roce 2022 pod krytím akreditovaného zpravodaje čínského deníku Guangming Daily a vědomě se choval tak, aby nebyl odhalen. Zájmové osoby lákal na večeře, dával jim drobné dárky a zval je na návštěvy Číny. Získané poznatky pak propojoval do souvislostí a navrhoval další postup pro korigování vztahu Číny k Česku.
Ve čtvrtek jednání začne neveřejně. Projednávají se totiž utajené informace. V průběhu dne by se veřejnost do soudní síně měla opět dostat.
Obžalovaný měl mít na starosti monitorování situace v regionu Visegrádské čtyřky a systematické vytěžování lidí z politických i akademických kruhů. Mezi jeho kontakty patřil například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a na žádost sepsal analýzu mezinárodní situace. Politik však kontakty v létě 2024 přerušil poté, co ho bezpečnostní složky neformálně varovaly, že novinář představuje riziko.
O zadržení Číňana, který je od té doby ve vazbě, dříve promluvil i šéf BIS Michal Koudelka. „K takovémuto odhalení a následně trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik zemí ve světě. USA, Velká Británie a hrstka dalších. V tomto exkluzivním klubu jsme nyní i my. ČR ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí,“ uvedl.
V případě prokázání viny hrozí obžalovanému za neoprávněnou činnost pro cizí moc až pětileté vězení a vyhoštění.