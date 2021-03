Pokračují kontroly ve společnostech Deza a Energoaqua, které jsou vyšetřované v souvislosti s otravou Bečvy

ZLÍN Krajský úřad Zlínského kraje pokračuje v kontrolách ve společnostech Deza a Energoaqua. Hejtmanství je v souvislosti se zářijovou otravou Bečvy zahájilo loni na podzim. V případě Dezy by mohly být známy dílčí výsledky do konce měsíce, u společnosti Energoaqua do konce prvního pololetí, řekla v pondělí na tiskové konferenci Pirátů náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Ve valašskomeziříčské chemičce Deza, která je součástí holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), kraj přezkoumává podmínky integrovaného povolení pro vypouštění odpadních vod. „Momentálně probíhá připomínkování kontrolního protokolu touto společností. Dílčí závěr předpokládáme, že bychom mohli mít do konce tohoto měsíce,“ uvedla Ančincová.

Ve společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm se kraj zabývá kontrolní a povolovací činností na základě vodního zákona. Zároveň přehodnocuje limity pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek. „Předpokládáme, že třeba do konce prvního pololetí tohoto roku bychom měli znát nějaké větší výsledky,“ řekla náměstkyně. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i policie už dřív označili za možný zdroj zářijového úniku jedovatých látek do řeky Bečvy kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, kde provozuje čistírnu odpadních vod právě firma Energoaqua. Rybáři a někteří další lidé tvrdí, že by za kontaminací řeky mohl být kanál ve Lhotce nad Bečvou. „Díky dobré spolupráci s místními rybáři, kteří aktivně monitorovali tuto výpusť po celý půlrok, se nám podařilo odebrat několik vzorků. Z analýz těchto vzorků vyplývá, že byly několikanásobně překročeny hodnoty kovů, fosforu, naftalenu a dalších polyaromatických uhlovodíků,“ uvedl zastupitel Valašského Meziříčí za Piráty Denis Rychtar. „V dešťové kanalizaci samozřejmě nemají tyto látky absolutně co dělat, proto jsem požádal místní valašskomeziříčský vodohospodářský úřad o přezkoumání povolení této kanalizace. A také jsem požádal o zprostředkování odpadního kanalizačního robota, aby místně přezkoumal tuto síť, která je zhruba 1780 metrů dlouhá. Robot je sice drahý, ale případný nalezený viník je povinen tento zásah zaplatit,“ řekl Rychtar. Odpověď od úřadu očekává v nejbližších dnech. Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Případ prověřuje policie, která stále čeká na klíčový znalecký posudek.