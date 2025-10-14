Pokud jsou Turkovy výroky pravé, nemohl by vést žádné ministerstvo, řekl Pavel

Autor: ,
  15:13
Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel. Uvítal také, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo překryvu v prioritách. Podle něj moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů.
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně vyloučenou lokalitou. (14. října 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...
Prezident Petr Pavel při debatě se žáky Střední lesnické školy a Střední...
Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října...
35 fotografií

„Nikdy jsem neskrýval a neskrývám určité výhrady a možná i dotazy k osobě Filipa Turka, ale vzhledem k tomu, že jména v tuto chvíli nediskutujeme, nemíním spekulovat, zda by měl být ministrem zahraničí,“ řekl prezident na návštěvě Ústeckého kraje.

„Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ zdůraznil prezident.

Psal jsem blbosti, připustil Turek

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Sám v pondělí připustil, že na sociální sítě psal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by svému mladšímu já nejraději nafackoval.

Že by ale napsal statusy, které zmiňuje Deník N, Turek odmítá. Motoristé chtějí na list podat trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Dohoda o rozdělení ministerstev platí

Šéf ANO Andrej Babiš s Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou jednal v pondělí na pražském Chodově. Po schůzce uvedli, že Turek zůstává kandidátem Motoristů do vlády. „Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ řekl šéf Motoristů Macinka.

Měl by se Filip Turek stát ministrem zahraničí?

Babiš v úterý oznámil, že jednání o personálním složení možné koalice ANO, Motoristů a SPD zatím nejsou aktuální. Podle něj se strany nyní soustředí na program a koaliční smlouvu. K personálnímu obsazení ministerstev se vrátí zhruba za měsíc. Zdůraznil také, že Motoristé musí vysvětlit kauzu Filipa Turka.

„K personáliím se vrátíme možná za měsíc, měsíc a půl,“ řekl Babiš po jednání s koaličními partnery ve videu zveřejněném na Instagramu.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.