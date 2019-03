Situace už je neúnosná, poškozuje to celou stranu, říká Fiala k výrokům Klause ml.

Praha Podle předsedy ODS Petra Fialy se Václav Klaus mladší stále více vzdaluje hodnotám a kultuře ODS. Jeho budoucnost ve straně mají občanští demokraté řešit na jednání výkonné rady, uvedl Fiala v rozhovoru pro server iDnes.cz poté, co poslanci ODS ve středečním usnesení poslaneckého klubu vyzvali Klause mladšího k odchodu poté, co přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do koncentračních tábrorů.

„Situace je už neúnosná. Toto se netýká už jen klubu, ale poškozuje to celou stranu,“ dodal pro iDnes.cz Fiala.



Podle místopředsedy strany a plzeňského primátora Martina Baxy bylo středeční usnesení poslaneckého klubu ODS velmi silné a jasné. Pokud by Klaus mladší setrval na svém stanovisku, nějaký orgán ODS se k věci brzy sejde a poradí se o dalším postupu, řekl ve čtvrtek Baxa. Podle místopředsedy strany Martina Kupky má nyní Klaus čas na vyhodnocení argumentů.



Klub se v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda ODS Petr Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.



Martin Baxa.

Klaus teď má podle Baxy čas si vše promyslet. „Pokud Václav Klaus říká, že je členem ODS, tak jeden z vrcholných orgánů strany ho vyzval k tomu, aby z poslaneckého klubu odešel. To si myslím, že při ctění nějakých základních zásad toho, jak fungují orgány strany, by měl Václav Klaus respektovat,“ řekl Baxa. Pokud Klaus svůj postoj nezmění, v brzké době se podle Baxy sejde nějaký stranický orgán a poradí se.

Potvrdil to také Kupka. „Jistě se k tomu vrátíme. Je to věc čerstvá, myslím si, že v tomhle směru se sluší dát nějaký rozumný čas a prostor na to, aby vyhodnotil věcné argumenty, které zaznívaly,“ uvedl.

Výrok ‚překročil hranice myslitelného‘

Výrok o rozhodování židovských výborů podle Baxy „překročil hranice všeho myslitelného, co je možné například na půdě Poslanecké sněmovny říci.“ Podle Kupky je vyjádření naprosto nepřijatelné. „Ten příměr skutečně nesedí a nemůže sedět, protože historická událost holokaustu s miliony obětí není souměřitelná s ničím,“ řekl.

Dlouhodobým problémem je podle místopředsedů ale také zásadní programový rozchod Klausových názorů se stanovisky ODS. Jedním z takových témat je členství v Evropské unii. „Václav Klaus znovu v nedávné době zdůraznil to, že by se fakticky mělo odejít z Evropské unie, což je v naprostém rozporu s politikou ODS, kdy členství v Evropské unii je nepřekročitelným axiomem naší politiky a absolutně musíme odmítnout jakékoli interpretace toho, že bychom uvažovali o odchodu,“ uvedl Baxa.

Oba zmínili také téma zahraničních misí. Klaus dříve zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu. Kupka také připomněl, že Klaus loni podpořil ve volbách do Senátu spolupracovníka svého otce Ladislava Jakla, který kandidoval v Praze 2 s podporou SPD. Jakl tehdy skončil pátý, za ODS kandidoval herec Vladimír Kratina a byl třetí. Obě záležitosti v srpnu řešil poslanecký klub ODS, předseda strany Fiala tehdy po jednání uvedl, že si poslanci výroky vyříkali.