Pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit, uvedl Babiš. Prý existuje příliš mnoho výjimek

Praha Pokud se nestane zázrak, vláda bude muset přitvrdit opatření proti šíření koronaviru, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném v neděli na svém Youtube kanále. Znovu vyzval, aby lidé omezení dodržovali.

Nynější opatření, která platí teprve od čtvrtka, mají podle premiéra „strašně moc“ výjimek. Uvedl také, že ministerstvo zdravotnictví musí předložit projekt na urychlení trasování i testování. Hledat kontakty nakažených koronavirem stát nestíhá, přiznal.



Kvůli rostoucímu počtu nakažených hlavně mezi seniory nad 65 let bude podle Babiše potřeba, aby se vláda opatřeními proti koronaviru znovu zabývala. Dosavadní podle něj nefungují, někteří lidé je nedodržují. „Příští týden bude klíčový. A pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbude, jenom ta opatření ještě přitvrdit. Bohužel,“ řekl. Vyzval k zodpovědnosti a solidaritě se staršími spoluobčany.

„Já tady nic nebudu slibovat, protože já nevím, co bude s tím virem, nevím,“ uvedl premiér. Připomněl, že na koronavirus není žádný lék a počty nakažených rostou v celé Evropě.

Světlem na konci tunelu je podle Babiše vakcína. Předběžně jsou zprávy, že by mohla být k dispozici od prosince, řekl. Česko by podle něj mělo dostat půl milionu vakcín, prioritně by měli být očkováni lidé na 65 let, pacienti s chronickými chorobami, zdravotníci nebo zaměstnanci v sociálních službách. Připomněl, že vláda objednala v Evropské unii 3,5 milionu dávek, což vystačí pro 1,75 milionu obyvatel.