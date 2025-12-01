Pokud Turek vše nevysvětlí, není vhodným kandidátem na funkci ministra, řekl Pavel

Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.
„Ty výhrady vychází především z toho, o čem se hovoří ve veřejném prostoru. Samozřejmě, že respektuji to, že tady máme presumpci neviny, že Filip Turek není stíhán, ale od politiků máme přece jenom trochu větší očekávání než pouze to, že nemají konflikt se zákonem,“ řekl prezident při příchodu do kanceláře.
„Minimálně je potřeba, aby Filip Turek naprosto důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno to, co se kolem něho děje, protože jinak to vyvolává dojem, že skutečně není vhodnou osobou na jakoukoliv ministerskou funkci,“ dodal.
Prezident má k Turkovi výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Šéf ANO uvedl, že hlava státu nesouhlasí s Turkovou nominací z právních důvodů. Hrad dosud žádné takové důvody nevznesl.
Motoristé Turka nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Strana trvá na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.
Prezident se od minulého týdne schází s kandidáty na ministerské posty, dnes přijme další nominanty za ANO.