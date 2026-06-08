Z Pankráce utíkal vězeň. Po římse mu to ještě vyšlo, žiletkový plot už nepřekonal

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  9:43aktualizováno  9:43
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Pankrácká věznice zaznamenala pokus o útěk jednoho z vězňů. Při navádění na vycházky se oddělil od ostatních a pokusil se ze zařízení prchnout. Muž netušil, že je celou dobu pod dohledem kamer, a díky rychlému zásahu stráží se mu nepodařilo dostat dál než na první žiletkový plot.

KRIMI

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„Dobrá práce,“ ocenila zásah strážců Vězeňská služba na Facebooku.

Celou situaci zaznamenaly kamery. Vězněný muž nejprve seskočil ze střechy / římsy jedné z budov a podařilo se mu doběhnout k prvnímu vnitřnímu plotu, který se pokusil přelézt.

Jenže tady už jeho dobrodružství skončilo zásahem strážníků vězeňské služby, kteří muže již od počátku pronásledovali.

Při svém nepovedeném pokusu o překonání zábrany byl navíc celou dobu na mušce strážného z blízké strážní věže, který ho namířenou zbraní vyzval, aby se z plotu spustil zpátky na zem. Tady už ho další strážci převzali pod kontrolu a odvedli zpátky na celu.

„Díky okamžitému a profesionálnímu zásahu příslušníků byl pokus o útěk velmi brzy zmařen,“ napsala pod video na sociální síti X Vězeňská služba České republiky.

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