„Dobrá práce,“ ocenila zásah strážců Vězeňská služba na Facebooku.
Celou situaci zaznamenaly kamery. Vězněný muž nejprve seskočil ze střechy / římsy jedné z budov a podařilo se mu doběhnout k prvnímu vnitřnímu plotu, který se pokusil přelézt.
Jenže tady už jeho dobrodružství skončilo zásahem strážníků vězeňské služby, kteří muže již od počátku pronásledovali.
Při svém nepovedeném pokusu o překonání zábrany byl navíc celou dobu na mušce strážného z blízké strážní věže, který ho namířenou zbraní vyzval, aby se z plotu spustil zpátky na zem. Tady už ho další strážci převzali pod kontrolu a odvedli zpátky na celu.
„Díky okamžitému a profesionálnímu zásahu příslušníků byl pokus o útěk velmi brzy zmařen,“ napsala pod video na sociální síti X Vězeňská služba České republiky.