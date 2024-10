Policie viní dvojici z pokusu o vraždu, známého uspali a pustili mu plyn

Obviněná dvojice se měla domluvit na okradení a usmrcení sedmatřicetiletého muže z Ostravy, bývalého přítele ženy,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Ve čtvrtek 19. září 2024 v brzkých ranních hodinách obviněná žena pozvala bývalého partnera do bytu v Prostějově. Zároveň pozvala i obviněného kamaráda.

„Poté s ním měla rozdrtit prášky a nasypat je poškozenému do džusu. Ten po jeho vypití usnul. Obviněná dvojice pak otevřela kohouty od plynového sporáku a nechala unikat zemní plyn do bytu. Potom byt opustili a spícího muže v bytě uzamkli,“ popsal Hejtman.

Ten se po pár hodinách probudil, ucítil zápach plynu a chtěl z bytu odejít. Zjistil, že je v bytě zamčený, a proto vyházel z okna bytu v prvním zvýšeném patře matrace, na které z okna dopadl.

Na místo se dostavili hasiči, kteří uzavřeli unikající plyn a byt odvětrali. Případem se okamžitě začali zabývat prostějovští policisté. Následně se do případu vložili krajští kriminalisté.

„Kriminalisté zjistili, že za motivem činu zřejmě stály spory o drogy, pervitin, který poškozený přechovával. Poškozený i oba obvinění jsou uživatelé drog, převážně pervitinu.

Obviněná žena z pokusu vraždy a oběť, tedy poškozený, byli o týden později zadrženi a následně obviněni ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Za to jim hrozí tresty odnětí svobody na dvě léta až deset let. Stíháni jsou v dané věci vazebně. Vazebně je stíhán i obviněný pětatřicetiletý muž, kterému stejně jako obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin vražda ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.